Víctor Bedrossian será candidato a presidente en las elecciones en Peñarol por la agrupación de Ignacio Ruglio

Mientras la incertidumbre sigue ganando terreno de cara a las elecciones en Peñarol, hay sectores que no se quedan quietos ni esperan porque entienden que el tiempo es oro. Así lo entendió Víctor Bedrossian, quien a sus 34 años lanzó su candidatura a la presidencia de Peñarol por Sentimiento 1891, agrupación que lidera Ignacio Ruglio.

Es que mientras el actual presidente no oficialice su decisión de presentarse o no, los movimientos continuarán y en el oficialismo no quieren que haya sorpresas.

A los 34 años (cumple 35 en setiembre), Víctor lanzó su candidatura a la presidencia de Peñarol porque considera que llegó el momento para el que se preparó durante años. Trabaja en el club desde los 17 y pasó por áreas de baja exposición, como las Peñas del interior, exterior y barrios; los deportes anexos, especialmente el fútbol sala; la Comisión de Deportes; ha encabezado negociaciones de patrocinio y ticketing; y el desarrollo de Peñarol TV. Sostiene que hoy está mejor preparado que hace una década y que cuenta con un equipo joven, con experiencia cotidiana en el club, capaz de acompañarlo en la gestión.

“Lanzo ahora porque ya son muchos años en los que hice la escalera. Estoy trabajando desde los 17 años en el club, de una u otra manera, y principalmente en aquellas áreas que tienen menos exposición. Lo que fue en su momento el inicio de lo que eran las Peñas del país, las Peñas barriales y después en todo lo que fueron los deportes anexos de Peñarol, primero en fútbol sala y después presidiendo la Comisión de Deportes, así como también en otros temas como negociaciones con algún sponsor y ticketera que en breve vamos a dar un paso hacia adelante al igual que con Peñarol TV. Creo que es ahora porque me siento mucho más preparado que hace 10 años y porque también siento que con un equipo joven que también ha adquirido experiencia y ha estado en el día a día del club, siento que me pueden acompañar porque uno no puede llegar solo a estos lugares, tiene que venir con un equipo de trabajo preparado para poder estar a la altura”, dijo Bedrossian a Ovación.

Víctor Bedrossian, candidato a la presidencia de Peñarol por Sentimiento 1891. Foto: Estefanía Leal.

El candidato a la presidencia habló de Sentimiento 1891 y remarcó: “La agrupación está esperando a que Nacho tome una decisión pero en paralelo, la agrupación va más allá de Nacho. Sigue siendo nuestro líder pero también los que venimos de abajo trabajando en diferentes áreas nos venimos preparando y ellos decidieron ponerme a mí como candidato hasta que se defina qué va a hacer Nacho”.

Acerca de sus metas, Víctor Bedrossian habló de un punto importante como la renovación: “Mi objetivo acá es empezar a renovar todo lo que es el equipo de trabajo con sangre nueva, sangre joven y con personas dispuestas a estar 24/7 trabajando por Peñarol”.

Víctor, que estuvo al frente del fútbol sala y de la Comisión de Deportes del club, resaltó la apertura de esta última gestión a la gente joven y además, remarcó: “El club en estos últimos años ha tenido una apertura que no había tenido hasta el momento, no solo con jóvenes sino con personas que ya estaban participando activamente en otras agrupaciones. Y eso es muy bueno para el club”.

El candidato valora la aparición de una nueva camada de dirigentes y referentes ya que a su juicio, estos nuevos liderazgos no arrastran las disputas y divisiones de generaciones anteriores, lo que puede favorecer un Peñarol unido y alineado.

La candidatura fue impulsada por su agrupación, aunque está condicionada a la decisión de Ignacio Ruglio, actual presidente del club y líder histórico del espacio que si decide presentarse, Víctor no competiría. Mientras persiste esa incertidumbre, la agrupación lo colocó como candidato para representar una renovación, aportar ideas nuevas, conservar lo que se hizo bien y corregir los errores: “Yo soy candidato por Sentimiento 1891 siempre y cuando Nacho no decida volver a presentarse. Hoy en la agrupación está con esa incertidumbre y creo que en las próximas semanas ya habrá un panorama más claro respecto a Nacho”, dijo.

Víctor propone renovar el equipo de trabajo con personas jóvenes y comprometidas, disponibles de manera permanente para el club. Considera que en los últimos años Peñarol abrió más espacios a jóvenes y también a personas que no participaron electoralmente ni integraron listas, siempre que tengan capacidad y tiempo para dedicarse a las distintas áreas.

Su objetivo es coordinar a consejeros, delegados, asambleístas, socios e hinchas alrededor de una estrategia común. Cita el principio de que “los hermanos sean unidos”, porque las divisiones internas debilitan al club frente a terceros. Esa unidad debería orientarse al crecimiento financiero y económico, la infraestructura, el fútbol y las demás disciplinas, el área social y la preparación para el próximo Mundial de Clubes.

Víctor Bedrossian, candidato a la presidencia de Peñarol por Sentimiento 1891. Foto: Estefanía Leal.

La gestión que debe seguir avanzando en Peñarol de cara al futuro

Víctor Bedrossian habla desde la autocrítica y embarcado en esta candidatura, menciona algunas fallas que ha tenido esta actual gestión. Entre los errores señala "decisiones deportivas tomadas después de una muy buena temporada 2022 como la salida de jugadores importantes para generar ingresos que debilitó la columna vertebral del equipo" y, según su interpretación, "el club perdió el foco deportivo por priorizar el orden financiero".

Sin embargo, considera fundamental el reordenamiento económico realizado en los primeros años de la gestión. "Peñarol no podía continuar destinando recursos como lo hacía anteriormente y ese ajuste permitió posteriormente apostar por futbolistas jóvenes y comprar fichas con proyección, como las de Eduardo Darias, Matías Arezo y Leo Fernández". Afirma además que existe una diferencia muy marcada entre la primera y la segunda administración de Ruglio.

También destaca el crecimiento de la infraestructura: "Actualmente Peñarol dispone de cuatro complejos y canchas para el plantel masculino, el femenino, las formativas de ambas ramas, captación, AUFI y otras actividades. El club pasó de tener 12 a 32 disciplinas, muchas de las cuales utilizan esos espacios".

Consultado por los pilares de una eventual gestión suya, Víctor Bedrossian apuntó: “En primer lugar mejorar algunas decisiones deportivas que no fueron acertadas en algunos pasajes de la gestión, en segundo seguir con esta política de orden financiero para darle lugar a otras acciones como compra de fichas y en tercer lugar continuar mejorando en infraestructura y en ese sentido completar el proyecto del club social”.

Víctor entiende que deben definirse tres grandes prioridades cuando se renueven los palcos y las butacas del Campeón del Siglo para que el club obtenga nuevos recursos: una es decidir entre cancelar prácticamente la deuda contraída con el BROU por el estadio o continuar abonando las cuotas previstas y destinar parte del dinero a completar la Ciudad Deportiva, otra es finalizar el núcleo principal de la Ciudad Deportiva, que incluirá vestuarios, gimnasio, cocina, comedor, oficinas y un gimnasio polideportivo para las distintas disciplinas, y la restante mejorar todavía más los accesos al Campeón del Siglo, pese a los avances en asfaltado, calles y estacionamientos ya que explica que "aún quedan muchas cosas por hacer".

Además, Bedrossian plantea retomar y completar el proyecto del club social y deportivo, y avanzar con una nueva plataforma de ticketing, con mejores herramientas para socios y darle nacimiento a la señal Peñarol TV con contenido exclusivos para hinchas y socios.