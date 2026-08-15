El probable equipo titular de Peñarol para enfrentar a Central Español: un cambio obligado y una duda

De cara a lo que será el estreno de Peñarol en el Torneo Clausura tras el partido que fue suspendido frente al Montevideo City Torque, Diego Aguirre apronta el equipo que al menos tendrá un cambio tras la lesión de Nahuel Herrera y además, una duda en la mitad de la cancha.

Sabido es que el zaguero de 21 años que se había recuperado de una lesión en el hombro con operación incluida será baja por una nueva complicación tras sufrir un pisotón en el pie, la Fiera debe mover piezas pero según pudo saber Ovación, mantendrá el esquema táctico que tan buenos resultados le dio en la final del Torneo Intermedio frente a Wanderers.

El aurinegro, que recibe mañana a Central Español desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo con el arbitraje de Esteban Guerra, quiere mantener la cima de la Tabla Anual pero del otro lado tendrá a un rival al que hasta ahora no le pudo ganar en esta temporada 2026.

Es que Central Español le ganó los dos partidos a Peñarol en este año, primero lo venció 2-1 en el Campus Municipal de Maldonado el 15 de febrero por la segunda fecha del Torneo Apertura y luego lo derrotó 1-0 a domicilio en el Estadio Campeón del Siglo por 1 a 0 el 1 de junio por la tercera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

En ese contexto y teniendo en cuenta que el rendimiento del aurinegro viene en ascenso, Aguirre no modificaría nada de su planteamiento para ir asentando un equipo y sobre todo, un nuevo esquema de juego que —sobre todo en ofensiva— le cambió la cara al Carbonero.

Nahuel Herrera en su regreso a las canchas tras superar una lesión en el hombro con operación incluida. Foto: Leonardo Mainé.

Por lo tanto, la línea de tres defensores no será modificada en el esquema de la Fiera para este domingo pero sí tendrá cambio de nombres porque a la ausencia de Herrera se le suma la de Franco Romero, quien se está recuperando de una distensión muscular que sufrió en la final del Torneo Intermedio que Peñarol le ganó a Wanderers por 5 a 1 el miércoles 5 de agosto en el Estadio Centenario.

Es por eso que el director técnico aurinegro apelará a la vuelta del capitán Maximiliano Olivera, quien ya superó el desgarro muscular que sufrió el domingo 12 de julio en el empate 1-1 con Racing por la quinta fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario, donde solo pudo jugar el primer tiempo.

A la fecha, el defensor Mirasol suma 34 días de inactividad y su regreso se dará como zaguero en la línea de tres defensores, posición en la que seguramente tenga un menor despliegue que en su puesto natural de lateral izquierdo, zona en la que Thiago Espinosa ya se ganó la titularidad con su muy buen estreno con gol incluido en la final del Intermedio pero sobre todo, con una gran actuación.

Maximiliano Olivera y Rubén Bentancourt disputando el balón en el Campeón del Siglo Foto: Leonardo Mainé

Por otra parte y en la mitad de la cancha, el “Indio” Nicolás Fernández tiene cuatro amarillas —si recibe una se perderá el próximo partido— pero estará desde el inicio para buscar limpiar las amonestaciones teniendo en cuenta que en la cuarta fecha Peñarol tiene el clásico.

El otro puesto de la mitad de la cancha se lo pelean Eduardo Darias y Eric Remedi, dos que están a entera disposición de Diego Aguirre.

Teniendo en cuenta esto, el probable equipo de Peñarol para enfrentar mañana desde la hora 18:30 a Central Español en el CDS será con Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias o Eric Remedi, Thiago Espinosa; Leonel Jaime, Matías Arezo y Abel Hernández.

Cabe recordar que Jonathan Rodríguez, quien había quedado al margen de la convocatoria el sábado pasado porque tanto la sanidad y el cuerpo técnico decidieron no arriesgarlo en el césped sintético del Estadio Charrúa, volverá a estar a la orden de Aguirre.

Por el mismo carril corren Facundo Alvez —se recuperó de una lesión de cadera—, Diego Laxalt y Leandro Umpiérrez, dos que ya habían estado disponibles el sábado.