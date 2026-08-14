Los jugadores de Peñarol que tienen cuatro amarillas y deben cuidarse o "limpiarse" para no perderse el clásico

Luego de no haber podido disputar el partido con Montevideo City Torque a Peñarol le quedan dos partidos para el clásico por la cuarta fecha del Torneo Clausura y por el momento mantiene a tres de sus jugadores con cuatro amarillas acumuladas: Roberto “Indio” Fernández, Leandro Umpiérrez y el colombiano Luis Miguel Angulo.

Nicolás "Indio" Fernández en el entrenamiento de Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Quedará esperar a este domingo ante Central Español (18:30 horas - Campeón del Siglo), para ver si los dirigidos por Diego Aguirre deciden limpiar la acumulación de tarjetas o no, ya que si no ven la quinta amarilla quedarán expuestos a tener que cuidarse ante Deportivo Maldonado por la tercera fecha y así no perderse el encuentro con Nacional, también a disputarse en el Campeón del Siglo.

Además, Peñarol tiene a Diego Laxalt y Brian Barboza con tres tarjetas, en estos casos, si reciben amarillas ante el Palermitano y posteriormente ante el fernandino en el Campus Maldonado, también se perderán el clásico.

Dicho cruce ante el tricolor está fijado para el domingo 30 de agosto; el Mirasol viene imponerse en el del Torneo Apertura por 1-0 con gol de Matías Arezo.

Los que no están por lesión

Franco Romero deja el campo de juego en la final entre Peñarol y Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

Nahuel Herrera, quien luego de una lesión en el hombro que lo obligó al zaguero de 21 años a pasar por el quirófano en Madrid, volvió a jugar el 1 de agosto en el triunfo 3-0 frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio. El defensor nacido en Rosario, Colonia, fue titular ante el Arachán y jugó 61 minutos. Luego, en la final del Torneo Intermedio —goleada por 5 a 1 a Wanderers— repitió titularidad y disputó los 90’. Pero en el entrenamiento del martes en el Estadio Campeón del Siglo, Nahuel Herrera sufrió un pisotón involuntario por parte de un compañero que le provocó una lesión en el pie.

A esa baja de Herrera se le suma la de Franco Romero, quien con una distensión muscular será baja durante al menos 10 días más y su regreso podría darse recién de cara al clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Con esa lesión de Romero y la de Herrera, Peñarol ya suma siete en esta segunda parte de la temporada ya que hay que recordar que Jesús Trindade se está recuperando de un desgarro que sufrió el 12 de julio, Maximiliano Olivera ya superó una rotura fibrilar, Mauricio Lemos sufrió un golpe en la rodilla el 18 de julio frene a Boston River pero ya está recuperado, Leandro Umpiérrez había quedado afuera del equipo el 1 de agosto frente a Cerro Largo por una molestia muscular pero estaba pronto y convocado frente al Montevideo City Torque y Brandon Álvarez tiene una sobrecarga muscular que le impidió estar a la orden el sábado en el Estadio Charrúa, donde no se jugó el partido ante el Ciudadano por fallas en la red de iluminación.