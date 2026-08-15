Tras la derrota de Nacional ante Racing, así quedaron la Tabla Anual, la del Torneo Clausura y la del Descenso

Nacional perdió 1-0 ante Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura y continúa sin ganar en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Los dirigidos por Jorge Bava, que venían de caer 2-1 ante Boston River en el debut, volvieron a dejar puntos claves que condicionan sus aspiraciones por el Clausura y también por la Tabla Anual.

Con este resultado continúan con 35 unidades y están a ocho puntos del líder Peñarol, que tiene dos partidos menos y este domingo se medirá ante Central Español.

A su vez, Deportivo Maldonado, que tiene 42 puntos, podría alejarse aún más en caso de que derrote a Progreso en condición de visita.

En tanto, La Escuelita llegó a 45 puntos y es el único líder de la acumulada a la espera de lo que suceda con el Mirasol.





* A Cerro se le descuenta un punto en la Tabla Anual y en la del Descenso por una sanción de la AUF tras incidentes en el partido contra Nacional el 10 de mayo.



* A Cerro se le descuenta un punto en la Tabla Anual y en la del Descenso por una sanción de la AUF tras incidentes en el partido contra Nacional el 10 de mayo.

Domingo 16 de agosto

Progreso vs. Deportivo Maldonado.

11:00.

Parque Paladino.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Pablo Llarena, Sebastián Schroeder.

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

Defensor Sporting vs. Liverpool

15:00.

Estadio Franzini.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Peñarol vs. Central Español.

18:30.

Campeón del Siglo.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.