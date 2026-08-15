Tras la derrota de Nacional ante Racing, así quedaron la Tabla Anual, la del Torneo Clausura y la del Descenso
Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 1-0 ante Racing en el Estadio Centenario y siguen sin ganar tras las dos primeras fechas disputadas del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Nacional perdió 1-0 ante Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura y continúa sin ganar en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Los dirigidos por Jorge Bava, que venían de caer 2-1 ante Boston River en el debut, volvieron a dejar puntos claves que condicionan sus aspiraciones por el Clausura y también por la Tabla Anual.
Con este resultado continúan con 35 unidades y están a ocho puntos del líder Peñarol, que tiene dos partidos menos y este domingo se medirá ante Central Español.
A su vez, Deportivo Maldonado, que tiene 42 puntos, podría alejarse aún más en caso de que derrote a Progreso en condición de visita.
En tanto, La Escuelita llegó a 45 puntos y es el único líder de la acumulada a la espera de lo que suceda con el Mirasol.
* A Cerro se le descuenta un punto en la Tabla Anual y en la del Descenso por una sanción de la AUF tras incidentes en el partido contra Nacional el 10 de mayo.
* A Cerro se le descuenta un punto en la Tabla Anual y en la del Descenso por una sanción de la AUF tras incidentes en el partido contra Nacional el 10 de mayo.
Domingo 16 de agosto
Progreso vs. Deportivo Maldonado.
11:00.
Parque Paladino.
Árbitro: Mathías de Armas.
Asistentes: Pablo Llarena, Sebastián Schroeder.
Cuarto: Eduardo Varela.
VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.
Defensor Sporting vs. Liverpool
15:00.
Estadio Franzini.
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.
Cuarto: Marcio Sierra.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.
Peñarol vs. Central Español.
18:30.
Campeón del Siglo.
Árbitro: Esteban Guerra.
Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.
Cuarto: Pablo Silveira.
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.
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