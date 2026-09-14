Peñarol no necesitó de sus hinchas en una noche que ganó con comodidad y donde hubo un penal mal cobrado

Una noche de invierno, un partido a estadio vacío -apenas un puñado de hinchas de Albion- y un duelo que se resolvió en 10 minutos. Así se podría resumir lo que pasó anoche en el Estadio Centenario entre Peñarol y Albion, entre un equipo que ha mostrado personalidad después de la dura derrota del clásico y otro que claramente está atravesando por una racha negativa que le está pasando factura anímicamente, ya que tras los goles aurinegros le costó reponerse. Más allá de esto, por ahora no está en discusión la continuidad del buen entrenador Federico Nieves.

No había pasado nada hasta los 15 minutos, donde dio la impresión de que Peñarol decidió acelerar en un trámite que era discreto, aburrido y sin emociones. Eric Remedi recuperó la pelota y mandó el pase para Leonel Jaime, que encaró y sacó un remate que fue imposible para Sebastián Jaume, uno de los arqueros reservados por Diego Forlán.

Albion se derrumbó, como trayendo a escena los fantasmas de las últimas cinco presentaciones donde se fue derrotado en la Liga AUF Uruguaya. Peñarol controló el partido a su antojo y el segundo se notaba que podía caer en cualquier momento. Y fue así, al punto que solo pasaron 10 hasta el gol de Lucas Ferreira tras un centro de Matías Arezo y un cabezazo del Indio Nicolás Fernández.

Este Albion parece otro respecto al que revolucionó el Apertura. Pancho Ginella extraña a su socio Tomás Moschión (que entró en el final después de una semana en la que volvió tras una lesión) y Carlos Airala ni Hernán Toledo no tienen la incidencia que tuvieron en el primer semestre del año, así como Álvaro López casi que no cuenta con situaciones claras de gol. El Pionero toca y toca la pelota, pero la mayoría de las veces en su campo o en la mitad de la cancha. Peñarol aceleró durante 10 minutos y le alcanzó de sobra para irse con dos goles de ventaja al descanso, en un partido que por la falta de los hinchas Carboneros pareció de entrenamiento.

El Centenario vacío por la sanción a los hinchas de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

El doble enganche con el que está saliendo a jugar Diego Aguirre le permite mayor libertad a Jaime, y Leandro Umpiérrez entra más en contacto con la pelota. Además, ayer se vio otra versión mejorada de Remedi, que de a poco está volviendo a ser ese jugador protagonista que deslumbró en Peñarol. El volante argentino dio dos asistencias, porque hizo una fenomenal jugada para dejar de cara al gol al Indio Fernández, con el 3-0 cuando iba un cuarto del segundo tiempo. De ahí en más se vinieron los cambios y un penal pitado por Esteban Guerra que no fue, pero que el VAR liderado por Jonathan Fuentes ratificó para que López ponga el descuento a través de un tiro con vehemencia. Lo que se pitó fue una supuesta infracción de Eduardo Darias en perjuicio de Ginella.

Peñarol ganó con comodidad, alcanzó a Racing en lo más alto de la Tabla Anual y se mete en la pelea del Clausura.