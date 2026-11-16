Peñarol en caída libre, pero líder de la Anual: del llanto desconsolado de Lucas Ferreira al canto de Aguerre

Peñarol empató 1-1 contra Defensor Sporting y sigue desaprovechando oportunidades de liquidar la Tabla Anual, algo que deberá esperar al próximo jueves. Los aurinegros llevan cinco partidos sin poder ganar por el Torneo Clausura, con la derrota contra Liverpool y cuatro empates. Dentro de todo lo malo de la racha, sigue primero en la acumulada y depende de sí para abrocharla, aunque ahora sí no tiene margen de error, siempre y cuando Montevideo City Torque (contra Progreso) y Deportivo Maldonado (ante Boston River) ganen sus partidos.

Después de un primer tiempo parejo en el que hubo muy pocas situaciones de gol y se prestaron la posesión de la pelota, Peñarol mejoró en el segundo tiempo y empezó a inclinar la cancha hacia el arco de Kevin Dawson, aunque sin mayor profundidad.

Diego Aguirre, que había dejado inexplicablemente en el banco a Leonel Jaime, le tuvo que poner a poco de iniciado el complemento, y posteriormente le dio ingreso a Thiago Espinosa y Franco González, que entraron bien. Peñarol se puso en ventaja con el tanto del Indio Fernández tras aprovechar un rebote de Kevin Dawson ante un cabezazo de Matías Arezo, y a partir de ahí el partido se abrió y la visita pudo ampliar la ventaja mientras Defensor Sporting no generaba peligro.

Germán Pezzella lidera con euforia el festejo del gol anotado por el Indio Fernández. Foto: Ignacio Sánchez.

Washington Aguerre (suspendido) cantaba en la cabecera donde estaban los dirigentes y el resto de los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta y el equipo respondía en cancha, porque la victoria no parecía estar en peligro. Ignacio Alegre (de buen partido) le ganaba los duelos a Alan Torterolo, Nicolás Wunsch intentaba por el carril central pero no lograba gravitar y los delanteros violetas no tenían situaciones de gol para poder marcar. En tanto, Lucas Ferreira se lucía, venía siendo de lo más destacado del equipo, con quites y cortes muy importantes, como uno contra el querendón Alex Perdomo, que entró muy bien.

En la cabecera del Franzini, arriba con la camiseta del CURCC, aparece Aguerre, que lo vivió como un hincha más. Foto: Ignacio Sánchez.

Pero la noche tenía preparado un capítulo más para Ferreira, y un error que le costó el triunfo a su equipo, esas cosas inesperadas que tiene el fútbol. El zaguero le quiso dar la pelota atrás al arquero Sebastián Britos, pero no se percató de que en el medio estaba Xavier Biscayzacú y así llegó el gol inesperado de los locales, que no habían hecho un mal partido pero que habían carecido de profundidad, al punto de que Britos había pasado desapercibido.

El desconsuelo de Ferreira fue tal que no paraba de llorar una vez terminado el partido. Se fue solo junto a su esposa en un auto de una aplicación; antes, algún consejero y allegado lo saludó y le dijo que el jueves hay revancha, que él había dejado todo en la cancha y que estas cosas podían pasar. Es lo ingrato de este deporte.

Peñarol dejó pasar una vez más la chance de abrochar definitivamente la Tabla Anual, pero aunque parezca mentira sus perseguidores siguen perdiendo y eso le permite continuar liderando. Los Carboneros no ganan desde el 4 de octubre, cuando vencieron 1-0 a Racing. Tras ese partido fue 1-1 con Progreso, 0-1 ante Liverpool, 0-0 con Juventud de Las Piedras, 1-1 ante Wanderers con gol de Angulo en la hora y el 1-1 de anoche frente a Defensor Sporting. Incluso se le puede sumar la eliminación de la Copa AUF Uruguay a manos de City Torque.

El jueves Peñarol tiene la revancha, como Ferreira, recibiendo a Cerro Largo en el estadio Campeón del Siglo. Pero, pase lo que pase, este equipo no da seguridad.