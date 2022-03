Peñarol está dispuesto a extenderle el contrato por tres años a Agustín Canobbio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol tiene el tiempo a su favor en el tema Agustín Canobbio. Esa es la conclusión que dejó la reunión del consejo directivo celebrada anoche, en la cual se evaluó la situación y se decidió crear una comisión que se reunirá con Faro Sports (empresa que representa al jugador) y mantendrá un contacto con Athletico Paranaense para solicitar que le envíen una oferta formal, porque “nos resulta muy extraño que nadie del club, sabiendo que el jugador tiene contrato con Peñarol, se haya comunicado con nosotros”, expresó el presidente Ignacio Ruglio a Ovación.

Canobbio tiene al menos para un mes afuera de las canchas en virtud de la fractura sufrida en su rostro hace dos fines de semana en la victoria 1-0 sobre Danubio. Por lo tanto, no hay urgencia en que el negocio se haga porque Paranaense no podrá disponer de él y se seguirá evaluando los pasos a seguir.



Lo otro que se concluyó es que el club tiene una “posición sólida” en cuanto a los argumentos legales, dado que si bien el contrato que liga al futbolista con la institución dice que ésta está obligada a aceptar cualquier oferta onerosa (lo que implica una venta), no expresa en ningún lado que Peñarol debe liberarlo en forma inmediata. Y la idea del club es que se quede hasta el 30 de junio.

Cuestión deportivo más que económica

La información que maneja Peñarol, porque le llegó de parte de Faro Sports, es que el monto de la operación sería por 3,2 millones de dólares. Los US$ 720.000 que le corresponderían (el 25% al que se le debe descontar un 10% del intermediario) a Peñarol por la venta de Canobbio no es una cifra que le solucione algo al club. “Bajamos el presupuesto casi a la mitad. Antes de asumir nosotros era de US$ 13 millones al año y ahora lo dejamos en menos de US$ 7 millones”, contó Ruglio. Ello significa que la cifra que le ingresaría por esta transacción cubriría poco más de un mes de presupuesto.

Es por esto que la preocupación de los aurinegros es más deportiva que económica. “La situación no es sencilla para ninguna de las partes, porque del lado de los representantes del futbolistas nos dicen que es una gran oportunidad para que haga la diferencia económica. Nosotros no queremos negarle esa posibilidad a Agustín, pero respondemos: si él se va nosotros perdemos poderío deportivo al no tener la posibilidad de reemplazarlo (está cerrado el periodo de pases en Uruguay) y si eso repercute en que no clasifiquemos a la siguiente fase de Copa Libertadores, también Peñarol pierde mucho dinero. Y acá no es cuestión de que nadie pierda plata”, apuntó el dirigente.

Ruglio se pregunta qué le cambia a Athletico Paranaense llevárselo ahora o en julio. “Si Paranaense le ofrece un contrato a cinco años, como se nos ha dicho, ¿qué diferencia hay que se lo lleve en julio?”.



El presidente de Peñarol incluso comentó que fueron más allá del acuerdo de palabra original. “Cuando le llegó la citación a la selección, le dijimos a Faro Sports que en caso de que la rompiera en las Eliminatorias y llegara una oferta, estábamos dispuestos a que si eso ocurría antes del 6 de febrero (el día que vencía el periodo de pases) igual lo dejaríamos ir”.

Sebastián Taborda, representante de Canobbio, dijo ayer entrevistado en el programa Último al Arco (Sport 890) que una de las razones por la cuales el futbolista insiste en irse es que en el último año sufrió dos fracturas, lo cual le hizo reflexionar que no puede perder tiempo porque la carrera es muy corta. A esto Ruglio respondió: “Cuando me dijeron eso mi respuesta fue que, para que Agustín se quedara tranquilo, Peñarol le ofrecía extender en forma inmediata su contrato por tres años, pues de esa forma si sufría alguna otra lesión en el mes y medio que le va a quedar (todavía le falta para volver) iba a tener un ingreso importante asegurado; porque el suyo es, para Uruguay, un muy buen sueldo”.