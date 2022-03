Fede Valverde: el esfuerzo de sus padres que hoy se refleja en él, el cariño por Real Madrid y cómo es Mbappé desde cerca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde se ha ganado el cariño de los hinchas de Real Madrid y la confianza de los entrenadores. Más allá de que no siempre ha podido ser titular en el Merengue, es habitual que sea una de las primeras piezas de recambio y el duelo ante PSG, donde le tocó iniciar desde el arranque, lo marcó.

"Fue un partido único. No he jugado miles, pero sí he jugado bastantes importantes, pero como el de París no he jugado ni dos. Son partidos que se te van a quedar para toda la vida. Para mí van a ser únicos. Me doy cuenta, porque a veces los jugadores no nos damos cuenta de lo que vivimos, pero cuando llegué a casa y vi a mi familia las experiencias que habían pasado... son cosas que me van a quedar para toda la vida", confesó el Pajarito.

En diálogo con El Larguero de Cadena SER de España, el mediocampista uruguayo reparó en un detalle particular sobre ese juego Kylian Mbappé. "Para mí es un grandísimo jugador. Es un espectáculo. Es joven pero a la vez muestra una experiencia como si fuera muy mayor. Tiene unas características que son únicas. Es un gran jugador y un rival insoportable", admitió.

Consultado sobre si le preguntan mucho por el francés y la posibilidad de que llegue al Merengue sentenció: "Sí, pero esto es parte del show, del fútbol. Sin esto nada tendría sentido. Muchos amigos me dicen ‘oye, ¿es muy bueno? ¿Corre mucho?’… Claro que es muy bueno. Yo lo sufro. Tu lo ves en casa, pero yo lo sufro".

Si bien el uruguayo no nació futbolísticamente en Real Madrid, llegó al conjunto español desde muy chico y forjó un arraigo muy importante. "A mí el Real Madrid me ha cambiado la vida. Yo soy hincha de Peñarol, siempre lo digo. Para mí es mi pasión, es lo mejor del mundo. Pero desde el primer día que me puse la camiseta del Madrid supe que es el mejor equipo del mundo. Es una responsabilidad enorme, una presión enorme, pero disfruto de ello. Cada día que vengo aquí, siempre que hablo con mi familia, con mi mujer… me dicen que disfrute cada momento. Desde que llegás a Valdebebas hasta que te vas, disfrutás. Mucha gente quiere vivir todo esto, jugar en el Bernabéu, con esta afición, yo disfruto cada entrenamiento, cada partido, cada concentración, cada entrevista en la que llevo el partido del Real Madrid… Todo".

Pregunta difícil de responder fue cuando le preguntaron sobre qué prefería: ¿ganar la Champions con Real Madrid o el Mundial con Uruguay? Es complicado. Las dos. Es muy jodida. La Champions, a nivel de clubes, es lo máximo. Ganar un Mundial con mi país… No sé, creo que si gano las dos… igual hasta me retiro", añadió entre risas.

Valverde también fue consultado por su faceta como padre y admitió que "yo diría que mucho más difícil", en relación a ser futbolista. "Desde el día que nació te mueve sentimientos que no te mueve nada ni nadie. Es un amor único. Aprendo cada día, lo veo crecer cada día, hacer cosas nuevas… y eso a mí me llena el alma".

El Pajarito también destacó la tarea de sus padres que a su vez se refleja dentro de la cancha como ocurre con todos los uruguayos, según entiende el futbolista de la selección uruguaya.

"Creo que tenemos esas ganas de luchar. Nos criamos peleando, mirando a nuestros papás pelear por un plato de comida y creo que eso se refleja en nuestro fútbol. Cuando estás jugando, te vienen esos momentos de tu mamá o tu papá sin comer un día, trabajando más de 12 horas… Tienes que salir al campo y romperte el alma por ellos, por tu familia en casa", afirmó.