Peñarol: los dos temas fundamentales que evaluará el consejo directivo para definir la situación de Agustín Canobbio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si hay algo que Peñarol tiene claro respecto a la situación de Agustín Canobbio es que está obligado a aceptar la oferta que hizo Athletico Paranaense. Eso está fuera de discusión porque así lo establece el contrato que liga al futbolista a la institución. Sin embargo, hay grises legales que es una de las cosas que se pondrá a discusión en el consejo directivo que sesionará desde las 18.30 de este jueves. No será la única, porque también se hablará del lado humano

capítulo 1 El texto en el que Peñarol se afirma

El conjunto brasileño, el mismo que en mayo del año pasado se llevó también de Peñarol en forma intempestiva a David Terans, ofreció 3,2 millones de dólares por Canobbio y a Peñarol le quedaría algo así como US$ 720.000, ya que también hay que descontar un 10% del intermediario. Para la institución aurinegra no es una gran cifra, ya que es poco más de un mes de presupuesto (son unos 7 millones al año, según se informó a Ovación), pero en este caso eso es irrelevante, porque Peñarol está obligado a aceptar lo ofrecido, pues la ficha del jugador no le pertenece.

Entonces, si no puede decir que no, ¿de qué se agarra el club para pelear con retener a Canobbio? En los grises del contrato. Según se reveló a Ovación, en el documento se expresa que Peñarol está obligado a aceptar cualquier oferta onerosa por el futbolista (se traduce en una venta), pero no se especifica en qué período debe dejarlo ir. Es algo que se da por sobreentendido, pero que abogados consultados al respecto por el club han expresado que es un punto a favor de la institución.

Es por esto que el consejo directivo quiere escuchar de forma oficial a sus abogados para evaluar las posibilidades de salir exitosos con este recurso. Si es así, la posición de Peñarol será: aceptamos la oferta, pero a partir del próximo 1° de julio. Mientras tanto, Canobbio se quedará para afrontar el torneo local y la primera fase de la Copa Libertadores.

capítulo 2 La parte humana: Agustín Canobbio

De la reunión del consejo directivo también participarán Pablo Bengoechea (director deportivo) y Mauricio Larriera (entrenador), que son los que han tenido contacto diario con Canobbio. En ese caso no darán su parecer deportivo, porque está claro que Peñarol sufrirá un perjuicio en este sentido con la marcha del futbolista, que fue elegido el año pasado como el mejor de la temporada.

La función que tendrán Bengoechea y Larriera en la reunión es dar su punto de vista de que, en caso de que se decida ir a litigio para retener al jugador, valdrá la pena. Lo que quiere escuchar la dirigencia es cómo han visto a Canobbio, si lo ven con la cabeza aún metida en Peñarol, si está ya afuera pensando en Brasil y si fuera este último el caso, qué posibilidades hay de volver a encausarlo.

Lo que no se pretende es hacer todo un desgaste legal, ir al choque con una institución del exterior y hasta con el propio futbolista para que luego se quede a desgano. Si bien Peñarol vela por sus intereses, se destacó a Ovación que también se mira la parte humana y si retener a Canobbio contra su voluntad va a ser malo para las dos partes, entonces lo mejor es dejarlo ir y listo.

Estos serán entonces los dos puntos sobre los que se hablará este jueves en el consejo directivo. "El tema tiene muchas aristas, así que no queremos talantear en esto, sino poner todas las cartas sobre la mesa y ver cuál es la mejor decisión que podemos adoptar", resumió el presidente Ignacio Ruglio a Ovación.

El futuro de Canobbio se decide en cuestión de horas. Peñarol está dispuesto a dar la pelea que sea necesaria, aunque por todo lo que hay por considerar parece difícil que la situación se resuelva a su favor.