Desde este fin de semana se podrá volver a ver el fútbol uruguayo por streaming

Los ocho partidos del Torneo Apertura y tres del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional se emitirán por streaming a través de la plataforma Star+ desde este sábado, cuando la señal inicie la emisión de los encuentros del fútbol uruguayo.

El departamento de comunicación del grupo Disney, propietario de la señal por streaming para suscriptores, confirmó este miércoles lo que ya había anunciado a inicios de mes de que a partir de este fin de semana comenzaría a emitirse para los usuarios de Uruguay y el mundo el fútbol uruguayo. De esta manera Star+ incorpora una nueva propuesta deportiva a su ya muy variada grilla.

La fecha 6, que será la primera que emitirá Star+, devolverá entonces a los uruguayos la posibilidad de observar los partidos por streaming, algo que no ocurre desde la segunda fecha cuando Tenfield —luego de la disputa de la primera— comunicó a los operadores de cables que no podrían emitir más a través de esta modalidad, posibilidad que les había sido cedida pero con la aclaración de que en cualquier momento podía quedar sin efecto.

El programa de Star+ desde el sábado

- Sábado

Hora 10.10: Rampla Jrs. vs. Uruguay Montevideo (Segunda)

Hora 15.00: Juventud vs. Atenas (Segunda)

Hora 17.50: Peñarol vs. Deportivo Maldonado

hora 20.00: Plaza Colonia vs. Albion

- Domingo

​Hora 10.10: Cerro vs. Villa Española (Segunda)

Hora 14.00: Liverpool vs. Rentistas

Hora 16.20: River Plate vs. Fénix

Hora 19.20: Wanderers vs. Nacional

- Lunes

Hora 18.50: Boston River vs. Defensor Sporting

Hora 21.00: Montevideo City Torque vs. Danubio



-Martes

Hora 18.50: Cerro Largo vs. Cerrito