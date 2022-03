Star+ anunció la fecha de inicio de las emisiones del fútbol uruguayo por streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera fecha del Torneo Apertura 2022 se pudo observar por streaming a través de las plataformas de los distintos cables del Uruguay, pero ya la segunda no. El Grupo Disney adquirió los derechos del fútbol uruguayo a Tenfield y si bien transmitió algunos partidos por ESPN para el exterior, los usuarios locales no podían ver los juegos por la aplicación de Star+, es decir que no tenían forma de observar ningún juego por streaming.

Fuentes de Star+ consultadas por Ovación habían adelantado que seguramente a partir del 15 de marzo comenzarían las emisiones de los partidos a través de la app por streaming y este miércoles se hizo oficial cuándo comenzarán. "Tanto en Uruguay como más allá de sus fronteras, el apasionante fútbol uruguayo tendrá a partir de este 2022 una nueva casa: Star+", anunció la empresa a través de un comunicado, en el cual además detalla que las transmisiones en vivo comenzarán el 18 de marzo, es decir el viernes en el cual está previsto que comience la séptima fecha del Torneo Apertura.

Por lo tanto, los suscriptores de Star+ deberán aguardar dos etapas más del Torneo Apertura antes de empezara a ver los partidos del fútbol uruguayo. El comunicado también informa que se emitirán los goles, los análisis, las repeticiones de los encuentros y también partidos de la Segunda División.

Quienes están interesados en contar con este servicio pueden suscribirse en www.StarPlus.com.