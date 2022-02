Star+ comenzará a pasar el fútbol local para Uruguay a partir del 15 de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La plataforma Star+, quien ahora posee los derechos de streaming del fútbol local, comenzará a pasar los partidos de Primera División a partir del próximo 15 de marzo. Los encuentros sí seguirán siendo transmitidos para el exterior.

En la semana previa al inicio del Torneo Apertura, Ovación había informado que la única plataforma que había quedado habilitada para reproducir los partidos por internet de la señal que proporciona Tenfield es Disney, a través de Star+.

Por ese motivo en las dos primeras fechas del torneo los partidos se pasaron a través de las señales de cable, pero no en las apps de estos servicios (Directv Go, TCC Vivo, CableVisión Flow, VC Play de Visión Canaria, NS Now de Nuevo Siglo y MC Go Live) como solía ocurrir antes.



Sin embargo, los partidos tampoco se pasaron para Uruguay por Star+ porque se generaron demoras a raíz de la firma del contrato sobre el inicio del campeonato.



Consultado Star+ por la actual situación, debido a que los partidos del fútbol local siguen sin aparecer en cartelera para Uruguay, la respuesta fue que quedarán habilitados a partir del 15 de marzo.



Desde la app ofrecen una "disculpa" a los usuarios por la demora ocasionada.



Por ende, hasta el próximo 15 de marzo, los partidos se verán únicamente por la señal de VTV a través de los cables.