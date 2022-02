Los partidos del fútbol uruguayo no se podrán ver en las plataformas de streaming de los cables

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir de la segunda fecha del Torneo Apertura, y en principio hasta nuevo aviso, los partidos del Campeonato Uruguayo de Primera División no se podrán ver más a través de las plataformas de streaming de los cables, según informó Info Capital y confirmó Ovación.

Es decir que plataformas como Directv Go, TCC Vivo, CableVisión Flow, VC Play de Visión Canaria, NS Now de Nuevo Siglo y MC Go Live de Monte Cable no podrán emitir más los partidos por internet, como sucedió en la primera jornada del certamen, donde sí se pudo seguir las alternativas de los diferentes juegos a través de esas aplicaciones.

La única plataforma habilitada para reproducir los partidos por internet es la plataforma de Disney, Star +.

Varios usuarios de los cables antes mencionados ya han notificado a sus usuarios de la modificación de este servicio y pidieron las disculpas por la situación generada.

Vale recordar que a través de la televisión se podrán seguir observando los encuentros del Campeonato Uruguayo mediante los cables, en los habituales canales de VTV y VTV Plus.