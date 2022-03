De sábado a martes: así se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sexta fecha del Torneo Apertura se disputará en cuatro días porque comenzará el sábado 19 de marzo y se cerrará el martes 22 con duelos muy interesantes y donde se jugarán puntos muy importantes.

De hecho, Peñarol afrontará su duelo ante un Deportivo Maldonado que pelea arriba, así como lo hará también Nacional que se medirá con Wanderers, como visitante en el Parque Viera.

Así se disputará la sexta fecha:

SÁBADO 19 DE MARZO:



- Peñarol vs. Deportivo Maldonado (Campeón del Siglo) - 18:00 hs.

- Plaza Colonia vs. Albion (Parque Prandi) - 20:15 hs.



DOMINGO 20 DE MARZO:



- Liverpool vs. Rentistas (Belvedere) - 14:15 hs.

- River Plate vs. Fénix (Saroldi) - 16:30 hs.

- Wanderers vs. Nacional (Parque Viera) - 19:30 hs.



LUNES 21 DE MARZO:



- Boston River vs. Defensor Sporting (J. A. Lavalleja - Flores) - 19:00 hs.

- MC Torque vs. Danubio (Parque Viera) - 21:15 hs.



MARTES 22 DE MARZO:



- Cerro Largo vs. Cerrito (Empleados del Comercio - Treinta y Tres*) - 19:00 hs.



*Condicional