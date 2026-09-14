Pablo de Ambrosio renunció a la dirección técnica de Cerrito tras salir de puestos de playoffs

Pablo de Ambrosio renunció a la dirección técnica de Cerrito tras el empate 0-0 ante Atenas que sacó al auriverde de zona de playoffs por el tercer ascenso que otorga la Segunda Profesional AUF. El entrenador había asumido a dos puntos del líder luego de su sorpresiva salida de Central Español, en reemplazo de Damián Enriquez.

Las redes oficiales del club comunicaron que el DT ya había presentado la renuncia hacía una semana, cuando el equipo había caído en el Parque Maracaná frente a Paysandú 2-1, equipo que se encuentra luchando por la Permanencia. Cerrito en este entonces no aceptó la propuesta del entrenador que revalidó credenciales al derrotar a Cerro por la Copa AUF Uruguay. Pero el empate en San Carlos que lo tiró a la séptima posición tras haber sido superado por Rentistas, sirvió como detonante.

De Ambrosio había comenzado el año en Central Español, con quien venía de ascender de segunda a la Liga AUF Uruguaya, donde dirigió hasta el final del Torneo Apertura, cuando la SAD determinó el final de su ciclo pese a que el equipo se encontraba en la quinta posición. En su lugar llegó el argentino Diego Osella, que fechas después fue echado y Antonio Pacheco asumió en su lugar.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢



𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗗𝗲 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗼́ 𝘀𝘂 𝗿𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮



𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗵𝗮𝗯𝗶́𝗮 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝘆, 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗲𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗻𝗼 𝗮𝗰𝗲𝗽𝘁𝗼́ pic.twitter.com/upx3RDmekd — Club Sportivo Cerrito Ok (@SportivoCerrito) September 14, 2026

Tras su salida del palermitano de Ambrosio asumió en lugar de Damián Enriquez, que también tuvo una salida sorpresiva. El exentrenador auriverde había llegado al primer lugar del torneo, pero una fecha después cayó 6-4 ante River Plate, donde perdió la punta —de la cual había quedado a dos puntos— y fue destituido.

De Ambrosio recuperó en su quinto partido el primer lugar de la tabla, pero de ahí en más tuvo un pronunciado bajón que hoy deja a Cerrito en el séptimo lugar a ocho puntos del primer puesto. Apenas un triunfo en sus siguientes ocho partidos en la "B" derivaron en la salida del entrenador, que además cosechó 3/6 puntos en su grupo de la Copa AUF Uruguay.

Lejos de despedirse del descenso, los auriverdes se encuentran a dos unidades de los puestos de playoffs y a cuatro de puestos de ascenso directo.