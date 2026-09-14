Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Pablo de Ambrosio renunció a la dirección técnica de Cerrito tras salir de puestos de playoffs

El entrenador que fue destituido sorpresivamente tras su buena campaña en Central Español había asumido a dos puntos del líder pero perdió pisada en la Segunda Profesional AUF.

El País
El País
14/09/2026, 17:16
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Pablo de Ambrosio dirigiendo el partido frente a Cerro por Copa AUF Uruguay
Pablo de Ambrosio dirigiendo el partido frente a Cerro por Copa AUF Uruguay.
Foto: Archivo El País.

Pablo de Ambrosio renunció a la dirección técnica de Cerrito tras el empate 0-0 ante Atenas que sacó al auriverde de zona de playoffs por el tercer ascenso que otorga la Segunda Profesional AUF. El entrenador había asumido a dos puntos del líder luego de su sorpresiva salida de Central Español, en reemplazo de Damián Enriquez.

Las redes oficiales del club comunicaron que el DT ya había presentado la renuncia hacía una semana, cuando el equipo había caído en el Parque Maracaná frente a Paysandú 2-1, equipo que se encuentra luchando por la Permanencia. Cerrito en este entonces no aceptó la propuesta del entrenador que revalidó credenciales al derrotar a Cerro por la Copa AUF Uruguay. Pero el empate en San Carlos que lo tiró a la séptima posición tras haber sido superado por Rentistas, sirvió como detonante.

Así se juega la tercera fecha de Copa AUF Uruguay: Peñarol regresa a Jardines y Nacional al Saroldi

De Ambrosio había comenzado el año en Central Español, con quien venía de ascender de segunda a la Liga AUF Uruguaya, donde dirigió hasta el final del Torneo Apertura, cuando la SAD determinó el final de su ciclo pese a que el equipo se encontraba en la quinta posición. En su lugar llegó el argentino Diego Osella, que fechas después fue echado y Antonio Pacheco asumió en su lugar.

Tras su salida del palermitano de Ambrosio asumió en lugar de Damián Enriquez, que también tuvo una salida sorpresiva. El exentrenador auriverde había llegado al primer lugar del torneo, pero una fecha después cayó 6-4 ante River Plate, donde perdió la punta —de la cual había quedado a dos puntos— y fue destituido.

De Ambrosio recuperó en su quinto partido el primer lugar de la tabla, pero de ahí en más tuvo un pronunciado bajón que hoy deja a Cerrito en el séptimo lugar a ocho puntos del primer puesto. Apenas un triunfo en sus siguientes ocho partidos en la "B" derivaron en la salida del entrenador, que además cosechó 3/6 puntos en su grupo de la Copa AUF Uruguay.

Lejos de despedirse del descenso, los auriverdes se encuentran a dos unidades de los puestos de playoffs y a cuatro de puestos de ascenso directo.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
CerritoSegunda División Profefsional
Te puede interesar