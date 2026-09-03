Oriental de La Paz 1-1 Racing en vivo por Copa Uruguay: Franco Suárez le puso justicia al partido en el Palermo

Oriental de La Paz y Racing cierran la semana de la Copa AUF Uruguay en el Parque Palermo (DSports Uruguay +, DGO y Flow) con un partido que encuentra a dos equipos que buscan sus primeras unidades: uno porque perdió en la primera jornada y el otro porque está haciendo su debut.

El equipo paceño cayó con Juventud de Las Piedras en su presentación, mientras que los de Sayago no tuvieron actividad en la primera semana y por eso se están estrenando en la segunda jornada de actividad con el partido pendiente ante Central Español.

Primer tiempo:

Los primeros 45 minutos en el Parque Palermo tuvieron a Racing como protagonista, pero paridad en el marcador porque Oriental de La Paz pegó en el momento justo y hasta tuvo la chance de estirar la ventaja, pero no lo consiguió.

Más allá de intentos de Nicolás Sosa que pasaron cerca, la mejor llegó a los 23' cuando Iván Manzur remató bajo y a colocar contra un palo, pero se encontró con una enorme atajada de Adriel da Silva que la mandó al tiro de esquina.

Pero en la primera clara que tuvo Oriental, llegó el gol del equipo paceño. Un centro rastrero que llegó al segundo palo encontró a Bruno Motta que definió de primera para vencer a Machado y poner el 1-0, aunque la diferencia poco duró.

Es que Franco Suárez, de lo mejor de la Escuelita en la primera parte, se metió al área por banda izquierda y sacó un potente remate que entró por el primer palo y estableció el 1-1 con el que el juego se fue al descanso, pero solamente porque Motta desperdició un claro mano a mano tras error defensivo, en el que abrió el pie, pero su remate se fue ancho.

Oriental de La Paz 1-1 Racing:

Oriental de La Paz: Adriel da Silva; Ezequiel Silva, Alberto Medina (45' Julio Caballero), Kaue Marques, Nahuel Gómez; Juan Palo Viré, Enzo Vlaeminch, Braian Galván, Franco Tejera, Martín Vallejo; Bruno Motta. DT: Darío Flores.

Racing: Facundo Machado; Lucas Aragonés, Daniel Monteiro, Martín Ferreira; Matías Unyicio, Samuel Gallo, Alex Vázquez (45' Elías Pintos), Franco Suárez, Nicolás Sosa; Iván Manzur, Tomás Habib. DT: Cristian Chambian.

Goles: 30' Bruno Motta (ORI) / 1-0; 36' Franco Suárez (RAC) / 1-1.

Amarilla: Alberto Medina (ORI).