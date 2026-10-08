“Ojalá pase, pero no tengo ansiedad”: Seba Boselli sobre la selección y la particularidad entre Getafe y Uruguay

Sebastián Boselli, que actualmente defiende al Getafe de España, es campeón del mundo Sub 20 con la selección uruguaya y analizó su primera temporada en LaLiga, el vínculo con los uruguayos que tiene su club gracias a su entrenador y también su ilusión de ser parte de la absoluta con la Celeste.

El defensor central, que también puede jugar como lateral derecho, comenzó su carrera en Defensor Sporting y pasó a River Plate luego de haber ganado el Mundial Sub 20. Salió a préstamo a Estudiantes de La Plata, tuvo su segunda etapa en el equipo Millonario y luego pegó el saltó al fútbol europeo, al que llegó promediando la pasada temporada.

“Arranqué con la temporada empezada y hubo momentos muy lindos como ganarle a Real Madrid en el Bernabéu, pelear arriba y clasificar a copas europeas. Esta temporada arrancó con mucha más exigencia, con un plantel muy nuevo porque se fueron muchos jugadores y la verdad que estamos bien, peleando y clasificamos a la fase previa de Conference League. Muy contento y con muchos objetivos por delante”, manifestó el futbolista de 22 años, que tuvo minutos en cinco de los siete partidos del equipo esta campaña en LaLiga, en entrevista con DSports.

Boselli sabe que en el Getafe tiene un plus por la predilección de su entrenador José Bordalás por los jugadores uruguayos, algo que Mauro Arambarri le transmitió cuando llegó al equipo. “Al míster le gusta mucho ese extra que tenemos nosotros, esa forma de vivir el fútbol y de imponernos en la cancha y lo quiere trasladar. Siempre le gustó nuestro perfil. Acá estuvieron muchos años Damián Suárez y Mauro Arambarri, que estaba cuando yo llegué, y me planteó todo eso, que acá el uruguayo y Getafe iban muy de la mano y fue fácil para nosotros acostumbrarnos”, reconoció Boselli, que es compañero de Martín Satriano.

“EL URUGUAYO Y EL GETAFE VAN DE LA MANO” Sebastián Boselli contó la similitud entre los charrúas y el club español. 🎙️ @diegokorol10 en #DSPORTSNoticiasLite https://t.co/FKqnoaD1BH — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 8, 2026

Como campeón del Mundo Sub 20 y pieza importante de aquel equipo que dirigía Marcelo Broli, es imposible no pensar en seguir camino en la selección mayor de Uruguay, pero Sebastián Boselli no pierde la calma.

“Estuve en la Sub 20, que nos fue muy bien. Sin dudas la mayor es un sueño, me gustaría mucho estar ahí y ojalá pase, pero no tengo ninguna ansiedad y pienso que soy muy joven aún, que tengo mucho camino por recorrer y mucho por aprender para llegar ahí. Si me toca, recibirlo con los brazos abiertos y si no, seguir trabajando”, admitió Boselli.