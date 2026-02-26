Octavos de final de la Champions League: cómo funciona el sorteo de cruces, cuándo es y dónde verlo en vivo

La Champions League tuvo este miércoles el cierre de las series de los playoffs de los dieciseisavos de final y ahora se vendrá el sorteo de los octavos de final que se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a la hora 8:00 de la mañana de Uruguay.

Los ocho ganadores de los playoffs eliminatorios a doble partido se unirán a los ocho mejores equipos de la fase de liga en el sorteo de octavos en el que los ocho mejores de la fase liga serán cabezas de serie.

¿Qué equipos participan del sorteo de octavos de final de la Champions League?

Los ocho primeros de la fase de liga (cabezas de serie)

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

Ganadores de los playoffs de dieciseisavos de final

Real Madrid (España)

PSG (Francia)

Newcastle United (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España)

Atalanta (Italia)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Galatasaray (Turquía)

Bodo (Noruega)

El cuadro de la fase final de la Champions League. Foto: UEFA.

¿Cómo funcionará el sorteo de octavos de final de la Champions League?

Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8).

Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de dos posiciones en los octavos de final contra los ganadores correspondientes de los playoffs eliminatorios, cuya posición se determinó mediante el sorteo de esas seres.

Se preparan cuatro bombos para el sorteo, y las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los bombos correspondientes según la clasificación en la fase de liga.

El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7-8 y terminando con los equipos clasificados 1-2.

Se extrae una bola del bombo que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos 7 y 8) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este bombo se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asigna al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realiza con los demás equipos clasificados.

Federico Valverde ante Andreas Schjelderup en el partido entre Real Madrid y Benfica por la vuelta del playoff de Champions League. Foto: EFE

¿Cómo se determinan las eliminatorias de cuartos, semifinales y final de la Champions League?

Como los equipos fueron colocados en el cuadro por el sorteo de los playoffs eliminatorios y de octavos de final, los cruces y el orden de los partidos ya han sido determinados por la posición de los clubes en los sorteos de las rondas anteriores.

Los equipos clasificados en octavos de final siguen el recorrido del cuatro hasta la final y, como en las rondas anteriores, el equipo situado en la última fila de cada emparejamiento disputará en casa el partido de vuelta de la eliminatoria correspondiente.

Los ganadores de la semifinal del lado plateado del cuadro serán designados como el equipo local a efectos administrativos para la final.

¿Pueden equipos de un mismo país enfrentarse en octavos, cuartos y semifinales de la Champions League?

Sí, los clubes pueden enfrentarse a un rival de la misma federación nacional y a equipos a los que se enfrentaron anteriormente en la fase de liga.

Sorteo de la Champions League. Foto: UEFA.

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Champions League y dónde verlo en vivo?

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se llevará a cabo este viernes 27 de febrero desde las 8:00 de la mañana de Uruguay y tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

El evento se transmitirá en vivo a través de ESPN y Disney+ y también se podrá ver por streaming en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League.

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y final de la Champions League?

Las fechas que faltan de la fase eliminatoria son las siguientes:

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)