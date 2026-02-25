En un cuento de hadas, Bodo/Glimt hizo historia en Giuseppe Meazza: el resumen de los playoff de Champions

La jornada de Champions League de este martes determinó a cuatro nuevos clasificados para los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa, que tendrán una sorpresa entre los 16 mejores. El Bodø/Glimt dejó fuera de la competencia al histórico Inter de Milán tras ganar 2–1 en el Giuseppe Meazza y redondear un 5–2 en el global. Será la primera vez del equipo noruego en octavos. Además sellaron su pase Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle.

La gran sorpresa: Bodø/Glimt elimina a Inter y avanza:

Bodo/Glimt escribió una de las páginas más improbables de esta edición del torneo al imponerse 2–1 ante Inter en el Giuseppe Meazza. Con goles de Jens Petter Hauge (58’) y Håkon Evjen (72’), los noruegos sellaron un global de 5–2 tras haber ganado 3–1 en la ida, lo que les permitió avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final de la Champions League.

Inter descontó por medio de Alessandro Bastoni (76’), pero ya era tarde para intentar la remontada. La eliminación de los italianos —finalistas la temporada pasada— es una de las mayores sorpresas de esta fase, confirmando que el fútbol continental puede deparar resultados inesperados incluso contra equipos con historial y presupuesto superior. Bodo/Glimt llegó a las últimas dos fechas sin triunfos y ya suma cuatro al hilo: venció a Manchester City, Atlético de Madrid y dos veces al Inter.

Atlético Madrid controló su serie gracias a Sørloth:

Otro de los clubes que selló su pase fue Atlético de Madrid, que liquidó su serie ante Club Brugge con un contundente 4–1 en la vuelta en el Metropolitano, luego de haber empatado 3–3 en la ida. Con un gran desempeño colectivo, los rojiblancos se impusieron 7–4 en el marcador global, con un triplete de Alexander Sørloth como figura clave del encuentro para los de Diego Simeone. El uruguayo José María Giménez ingresó sobre el final del partido.

Con la serie ya liquidada, Newcastle ganó y avanzó

En Inglaterra, Newcastle ratificó su favoritismo ante Qarabağ y confirmó su clasificación con un marcador global abultado de 9-3. Las Urracas, que habían ganado 6-1 en Azerbaiyán, también se impusieron como locales y en seis minutos ya ganaban por dos goles (Tonali y Joelinton). Camilo Durán descontó para la visita y Cafaquliyev lo volvió a hacer después de que Botman marcara el tercero del equipo inglés.

Leverkusen mantuvo el control y pasó a octavos

Por su parte, Bayer Leverkusen no tuvo problemas para confirmar su lugar en los octavos frente a Olympiacos. La serie terminó con un marcador global de 2–0 tras un empate sin goles en la vuelta, en un duelo donde los alemanes controlaron las acciones como locales y supieron sostener la mínima ventaja obtenida en la ida.

La jornada de este martes confirmó que en los playoffs no hay favoritismos absolutos: mientras clubes con tradición y presupuesto como Atlético de Madrid y Newcastle cumplieron con su rol, la eliminación de Inter a manos de Bodø/Glimt será una de las historias más recordadas de la temporada.

Los noruegos, que ya habían sorprendido en la fase de grupos con victorias ante rivales de peso, se consolidan como una de las revelaciones del torneo y avanzan con la ilusión de continuar haciendo historia en Europa.

Con estos resultados, se van completando los 16 equipos que pelearán por avanzar a los octavos de final de la máxima competencia continental. Bodo/Glimt, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle se suman a Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Este miércoles hay más acción de Champions League

Los últimos cuatro clasificados a los octavos de final saldrán de los duelos de este miércoles. A las 14:45, Atalanta recibirá a Borussia Dortmund con la serie 2-0 en favor de los alemanes y habrá tres partidos desde las 17:00.

PSG recibirá a Mónaco con ventaja 3-2 de los parisinos, Juventus intentará dar vuelta el marcador de 2-5 ante Galatasaray y Real Madrid buscará mantener la ventaja de 1-0 sobre Benfica en el Santiago Bernabéu.