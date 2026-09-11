"No vinimos a esto": el análisis de Méndez tras caída de Torque y su fastidio en pausa de hidratación: "Pará un poco"

Montevideo City Torque cayó 2-0 ante Cienciano este jueves en los 3400 metros de altura de Cusco. Al elenco de Marcelo Méndez le costó la primera parte, lo pasó por arriba el equipo locatario. Incluso se vieron fotos y fragmentos de videos donde los jugadores visitantes estaban con tanques de oxígeno por lo que es jugar en un sitio con altura. Los goles, paradójicamente, fueron hechos por dos uruguayos: Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. Más allá de la derrota, llega a la vuelta con la esperanza de poder remontar el resultado en el Centenario para seguir haciendo historia.

La tensión se notó desde el inicio cuando en la pausa de hidratación cuando el DT del Ciudadano tuvo un momento particular con la persona que sostenía el micrófono, quien estaba muy cerca de la explicación y parece tocarlo sin intención. Al notarlo, Méndez se dio vuelta y se giró para ver de qué se trataba y le dijo "pará un poco hermano!".

IMPERDIBLE: Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque, tuvo un momento particular con la persona que sostenía el micrófono durante el cooling break en la derrota de su equipo vs. Cienciano por la ida de los 4tos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/TJ1hsmxl0e — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

Más allá del momento que se viralizó en redes, Méndez analizó el partido en la conferencia de prensa y no se quedó conforme con solo haber esquivado la goleada. "No era lo que veníamos a buscar, no hicimos un planteamiento para perder por menos goles, la idea era llevar un resultado positivo de acá", comenzó su análisis.

"Lo separaría en cuatro tiempos, como con las pausas de hidratación, como se juega el fútbol ahora. Los primeros 20 minutos los sufrimos y el rival nos superó, pero en algún momento tuvimos el control del partido, después ellos de la primera pausa encuentran el gol rápido, una situación que nos agarra abiertos, una pérdida en salida. Y lo que nos termina de sacudir bastante es el segundo gol, creo que sobre todo por la forma en que se da, no es casual en el fútbol del que venimos nosotros, encontrar un remate de 45 metros, no sé cuánto le pegó Maxi (Amondarain), y eso creo que nos sacudió un poco y ellos aprovecharon esa situación, sabíamos que eso iba a ocurrir, cada vez que podíamos recibir un gol, el rival aprovecha ese momento, lo sostuvo bien hasta el primer tiempo", continuó Méndez.

"LA LLAVE ESTÁ ABIERTA"



El balance de Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque, tras la derrota 2-0 contra Cienciano.#DFSHAUy

CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/PwQWqDq6uc — DSPORTS (@DSports) September 11, 2026

Y luego destacó un cambio para el complemento: "Creo que el equipo pudo tener un poco más la pelota, posicionarse un poquito más en campo rival, creamos algunas situaciones claras de gol, un remate de Agüero, un remate de Salomón, hay un remate de Silvera que tapa el golero abajo, ahí lo tuvimos bastante controlado, empezaron algunas imprecisiones del rival, y sobre el cierre del partido sí lo sufrimos porque posicionó gente con más altura adelante, hubo mucho balón parado, y lo terminamos sufriendo un poquito, pero bueno, la llave está abierta aún".

"EL PRINCIPAL RIVAL ERA CIENCIANO, NO LA ALTURA"



Marcelo Méndez, DT Montevideo City Torque, sobre la altura y el uso de oxigeno de sus jugadores.



Cienciano ganó 2-0 el partido de ida de cuartos de final.#DFSHAUy

CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/2y7LOXgAr3 — DSPORTS (@DSports) September 11, 2026

Al ser consultado por si sintió que la pausa de hidratación lo benefició para usar los tanques, dijo: "Como dije cuando llegamos, respetamos mucho a la gente de Cusco porque está en todo el derecho de jugar donde uno nació. Es recontravalido. Nosotros optamos, con el permiso de la Comebol, que reglamentariamente está permitido, entonces no infligimos la ley".

Por último, apartó el partido de las complicaciones de la altura: "Por lo menos a mí me sorprendió, que se hablaba más de la altura que del rival.

Como que nos quisieron instalar que era más importante la altura que el rival, y para nosotros no fue eso. Nosotros respetamos mucho al rival, respetamos mucho al cuerpo técnico, respetamos mucho al club que vamos a enfrentar, y el principal rival era Cienciano, no era la altura. Después, la altura es un obstáculo más que, bueno, teníamos que convivir, no teníamos otra posibilidad".

Lo primero que se le viene al conjunto que encabeza Méndez es el duelo ante Liverpool del próximo lunes en el Estadio Charrúa, desde la hora 19:00, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En tanto que la revancha ante Cienciano será el próximo jueves en el Estadio Centenario, a partir de la hora 21:30, con el objetivo de poder poder avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.