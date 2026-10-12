Nelson Olveira vuelve a dirigir después de nueve años: asumirá en Tacuarembó junto a un histórico del club

Nelson Olveira tendrá una nueva experiencia como entrenador en el fútbol uruguayo. El exdefensor de Peñarol, conocido como el Canario, fue confirmado este domingo como nuevo director técnico de Tacuarembó, que actualmente compite en la Segunda División Profesional y que atraviesa un presente complicado en el campeonato.

El entrenador de 52 años llegará al conjunto del norte del país para reemplazar a Bernardo Giordano, quien fue cesado de su cargo luego de la derrota por 2-1 frente a Cerrito, correspondiente a la fecha 12 de la fase regular.

La institución anunció oficialmente la contratación de Olveira, quien tendrá la responsabilidad de conducir al plantel durante los últimos cuatro encuentros de la temporada.

"Nelson 'Canario' Olveira es el nuevo director técnico de Tacuarembó Fútbol Club", expresó la institución a través de sus canales oficiales.

Además, el club destacó la experiencia internacional del exfutbolista y confirmó una particularidad de su nuevo cuerpo técnico: Aldo Díaz, máximo goleador histórico de Tacuarembó, será su ayudante técnico.

De esta manera, dos nombres con una extensa trayectoria dentro del fútbol volverán a compartir un proyecto deportivo, esta vez desde el banco de suplentes.

El cuerpo técnico estará integrado también por César Basigaluz como preparador físico, mientras que Hugo Chagas (videoanalista) y Sergio Martínez (entrenador de goleros) permanecerán en sus respectivas funciones dentro de la estructura del club.

El regreso del Canario Olveira a la dirección técnica

Luego de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional en 2013, Olveira comenzó a transitar su camino como entrenador.

Su primera experiencia fue como asistente técnico en Cerro Largo durante la temporada 2014-2015. Posteriormente, en 2015, tuvo un pasaje como entrenador interino de Rampla Juniors. Su recorrido continuó en el exterior, donde asumió la conducción de Boyacá Chicó de Colombia entre 2016 y 2017, en la que fue su última experiencia como director técnico.

Nueve años después de aquella etapa en el fútbol colombiano, el Canario volverá a ponerse al frente de un plantel profesional, esta vez con el desafío de cerrar la temporada de la mejor manera posible en Tacuarembó.

El presente de Tacuarembó en la Segunda División

El equipo del norte del país no atraviesa su mejor momento deportivo y los resultados terminaron provocando la salida de Bernardo Giordano. Actualmente, Tacuarembó ocupa el penúltimo lugar de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional, con 27 puntos obtenidos en 28 encuentros disputados.

Sin embargo, pese a su ubicación en la clasificación general, el conjunto norteño no se encuentra entre los cinco equipos más comprometidos en la lucha por evitar el descenso.

Con cuatro partidos por delante para finalizar la temporada, la dirigencia apostó por la experiencia de Olveira y el conocimiento de la institución de Aldo Díaz para intentar cambiar la imagen del equipo en la recta final del campeonato.