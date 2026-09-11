Nández regresó a la titularidad en Al-Qadisiya tras el frustrado regreso a Peñarol y recuperarse de su lesión

Al-Qadisiya (1°) enfrenta este mediodía a Al Ettifaq (8°) por la séptima fecha de la Saudi Pro League con la reaparición de Nahitan Nández en el equipo tras estar lesionado y luego de su regreso frustrado con Peñarol, entre las guiños a través de historias de Instagram y un contrato que pospondrá su deseo de retornar al club del cual es hincha.

"Hubo una chance concreta", esa fue la frase con la que su agente Pablo Bentancur explicó de los motivos por los que el polifuncional de 30 años no llegó a Peñarol en este mercado de pases, más allá de que la chance de salir de Al Qadsiah de Arabia Saudita estuvo sobre la mesa. Y añadió en una charla con FIX: "Apareció una posibilidad porque compraron un jugador que estaba en Inglaterra (Tijjani Reijnders desde Manchester City) necesitaban el cupo de extrajero, deportivamente optaron porque se quedara Nández y que salga Otavio y no estamos en condiciones de imponer nada".

El club no permitió la salida del jugador y lejos de marginarlo por su actitud, el DT lo siguió teniendo en cuenta. Ya recuperado de una lesión —que no fue informada por el club pero sí por Bentancur— y que lo mantuvo al margen de los últimos seis partidos de la Saudi Pro League y uno de King's Cup 26/27, el ex Boca apareció en el once inicial del encuentro que su equipo empata 2-2. Gastón Álvarez también es titular.

Al momento Al Qadsiah lidera la liga con 16 unidades de los 21 disputados. Ganó cinco partidos, perdió uno y empató otro.

Nández se formó en Peñarol, donde debutó en Primera División para luego jugar en Boca Juniors de Argentina, Cagliari de Italia y Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

El volante también defendió a la selección de Uruguay y de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México fue dejado de lado por Marcelo Bielsa luego de haber sido parte del plantel en las Eliminatorias para esa Copa del Mundo.

Con el cambio de DT, regresó al radar y forma parte de la lista de reserva de Diego Forlán para la gira de amistosos por Asia.