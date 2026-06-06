Nacional vs. Juventud por la cuarta fecha del Intermedio: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jorge Bava quiere cerrar con una sonrisa un semestre irregular y con ese objetivo recibe a Juventud hoy desde las 18:30 horas en el Gran Parque Central. El partido podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Tras la goleada 3-0 que sufrió en su visita a Deportivo Maldonado, el tricolor pretende regresar a la senda triunfal con la mira puesta en cerrar esta etapa como líder de la serie B. Para eso debe ganar y esperar que el Depor deje unidades contra Montevideo City Torque.

A su vez, en la interna del plantel son conscientes de que en el Campus dejaron pasar una gran oportunidad de acortar distancia en la Tabla Anual, y ahora buscan ponerse a tiro sabiendo que tienen 28 puntos y están a ocho de los dos líderes.

El Bolso tiene un desafío extra por la baja de Maxi Gómez, quien sufrió un golpe en el último juego y será preservado. Por ese motivo deberán reemplazar a su goleador, y el candidato a hacerlo es otro jugador de jerarquía: Nicolás López, quien volvería a la oncena.

La última vez que estuvo desde el arranque fue el 25 de abril en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. Otra de las modificaciones está en el sector defensivo. Dado que Sebastián Coates llegó a la quinta amarilla, Tomás Viera pasará del lateral izquierdo a la zaga y en ese sector jugará Nicolás “Ojito” Rodríguez. Por derecha regresará al once inicial Emiliano Ancheta.

La mitad de la cancha sería idéntica a la anterior con Juan Ignacio García, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos. En los extremos estarán Tomás Verón Lupi y Rodrigo Martínez para acompañar al Diente. Con 53 goles en 102 partidos, está a solo tres goles de alcanzar a Alexander “Cacique” Medina en el podio de máximos artilleros históricos de Nacional en el siglo XXI.

En la vereda de enfrente está un equipo de Sergio “Chapa” Blanco que tiene tres puntos en dos fechas, considerando que aún está pendiente el cruce ante Danubio. Sin embargo, viene de sufrir una caída 5-2 de local frente a Wanderers y desea sorprender en La Blanqueada. Antes del parate por la disputa del Mundial 2026, el tricolor quiere ganar y darle una alegría a su gente.

Nacional vs. Juventud por la cuarta fecha del Intermedio: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez;

Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Rodrigo Martínez. DT: Jorge Bava.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Martín Cáceres, Emmanuel Más; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Renzo Sánchez, Fernando Mimbacas, Gastón Pereiro. DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Pablo Llarena y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Santiago Motta.

VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández.

Estadio: Gran Parque Central.

Hora: 18:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y Antel TV.