Nacional vs. Cerro por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Lo que tiene Nacional es una imperiosa necesidad de cerrar el Torneo Apertura con una sonrisa. Por los cuatro encuentros sin victorias entre todas las competencias, por el caos defensivo que aún no ha podido resolver y también porque no puede seguir perdiendo pisada en la Tabla Anual. Con todo eso en la órbita recibirá hoy a Cerro desde las 19:30 horas en el Gran Parque Central. Se podrá ver en vivo a través de DSports y los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Después de la reunión que mantuvo el área deportiva del tricolor, enfocada en el mercado de pases venidero y en la crisis futbolística que atraviesan, el objetivo que se trazan en lo inmediato es no tropezar de vuelta. El 3-0 sufrido ante Deportes Tolima en Ibagué hizo mella y marcó un antecedente que no quieren repetir.

A sabiendas de que el plato fuerte serán los dos cruces restantes como local por Copa Libertadores, donde se jugará el pasaje a octavos ante Coquimbo Unido y Universitario, tienen la urgencia de ganar para empezar a recobrar la confianza y también calmar los ánimos del hincha, que terminó muy fastidiado con la última versión del equipo.

Sobre todo porque pudieron sostener el ritmo y la intensidad que proponía el partido durante apenas 25 minutos, y luego fueron superados desde la generación ofensiva, y nunca pudieron contrarrestar el plan de partido del equipo colombiano.

En la última reunión se respaldó la gestión de Sebastián Eguren, se colocaron algunos posibles refuerzos sobre la mesa y se habló de ciertos jugadores que podrían dejar la institución luego de que el propio Ricardo Vairo reconociera algunas falencias en el armado del plantel.

En la vereda de enfrente estará el albiceleste, un equipo ultra necesitado de puntos que solo registra 10 en el Apertura y hoy sería el tercer equipo en descender si terminara la temporada. En su anterior compromiso cayeron 1-0 contra Deportivo Maldonado en el Estadio Luis Tróccoli y llegaron a cuatro partidos sin ganar.

La última victoria fue el 5 de abril cuando derrotaron 1-0 a Defensor Sporting en condición de local. El Bolso de Jorge Bava busca una tregua para este momento que el DT definió como “crítico”.

Nacional vs. Cerro por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Ariel Lima, Gianni Rodríguez; Francisco Bregante, Agustín Miranda, Jairo Amaro; Brahian Alemán; Matías Ocampo, Nahuel Soria. DT: Alejandro Apud.

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto árbitro: Esteban Guerra.

VAR: Leodán González y Santiago Fernández.

Estadio: Gran Parque Central.

Hora: 19:30

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel