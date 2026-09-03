Nacional estrena ante River su camiseta celeste con guiño especial y Carreño perfila un 11 alternativo para Copa AUF

Días atrás Nacional dio a conocer su nueve camiseta celeste de cara a la edición 2026 con un video que difundió en sus redes sociales. “¡Nacional es Uruguay!”, así establece la pieza audiovisual y ahonda en más detalles. La casaca celebra, según el club, las "123 veces que Nacional estuvo representado en la gloria de la selección uruguaya".

De cada rincón del Uruguay nace una historia que esta camiseta lleva en la piel: 123 veces Nacional en la gloria Celeste.



Porque #NacionalEsUruguay 🇺🇾🔵⚪🔴

🇺🇾 Camiseta celeste edición 2026 🇺🇾



Disponible en la Tienda Oficial.

📍 Gral. Urquiza 2943

🖥️… pic.twitter.com/3XMVHdAgyp — Nacional (@Nacional) August 27, 2026

Tras la victoria clásica ante Peñarol, donde el equipo jugó con la remera blanca, el tricolor estrenará la nueva edición hoy en el Parque Saroldi, cuando enfrente a River Plate desde las 15:30 horas por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay.

El Bolso llega de empatar sin goles ante Albion mientras que el Darsenero, hoy en la Segunda División Profesional, viene de vencer 2-0 a Progreso. El DT podrá darle minutos a sus dos nuevos jugadores, Nahuel Gelos y Alejandro Martínez, quienes ya están a la orden y fueron convocados.

Daniel Carreño parará un once alternativo ya que varios de los titulares del clásico quedaron afuera de la nómina para darles descanso de cara al partido por el Clausura ante Juventud, como es el caso de Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera.

De esta manera, el equipo para enfrentar a River sería el siguiente: Alexis Martín Arias, Nicolás Rodríguez, Juan Ignacio García, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano González, Agustín Dos Santos; Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Tiziano Correa.

La novedad

Luciano Montaos, extremo izquierdo de 19 años, aparece en la lista de convocados como la novedad de Carreño. Ingresó en tres partidos amistosos con el tricolor, sumando apenas 51 minutos en la Copa de la Liga AUF, el torneo amistoso de verano.

Este y todos los partidos del certamen se pueden ver en vivo, de manera exclusiva, a través de DSports Uruguay Plus, DGO y Flow.