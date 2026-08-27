“¡Nacional es Uruguay!” Mirá la presentación de la camiseta celeste del Bolso, cuánto cuesta y dónde comprarla

Nacional dio a conocer su nueve camiseta celeste de cara a la edición 2026 con un video que difundió en sus redes sociales. “¡Nacional es Uruguay!”, así establece la pieza audiovisual y ahonda en más detalles.

“Nacional llevó su orgullo a la selección y con sus 123 aportes a sus títulos, fue el pilar fundamental de la gloria celeste. Llegaron desde Artigas hasta Montevideo, desde cada rincón del país. Cada vez que Uruguay fue campeón siempre hubo parte de Nacional en esa conquista. Futbolistas que hicieron historia vistiendo dos camisetas, que representan lo mismo porque Nacional nunca le dio la espalda a la selección”, indica el video.

“Cada generación recibió este legado, lo honró, lo hizo más grande. Nacional es Uruguay”, concluye el material audiovisual que difundió el conjunto tricolor para dar a conocer la nueva camiseta celeste de la temporada 2026.

🇺🇾🏆La nueva camiseta celeste edición 2026 celebra las 123 veces que Nacional estuvo representado en la gloria de la Selección Uruguaya.

Su tela lleva los 19 departamentos del país y en cada detalle el orgullo de ser Tricolor 🔵⚪🔴



Ya disponible en la Tienda Oficial.

📍… pic.twitter.com/or1jF2QUm9 — Nacional (@Nacional) August 27, 2026

Además, el Bolso dejó un mensaje en su posteo con el video: “La nueva camiseta celeste edición 2026 celebra las 123 veces que Nacional estuvo representado en la gloria de la Selección Uruguaya. Su tela lleva los 19 departamentos del país y en cada detalle el orgullo de ser Tricolor”.

El club tricolor indicó que los hinchas pueden adquirirla en la tienda oficial, ubicada en General Urquiza 2943, o por medio de tienda.nacional.uy. La casaca cuesta 4290 pesos y con la tarjeta BBVA Nacional sale 3861 pesos.

De cada rincón del Uruguay nace una historia que esta camiseta lleva en la piel: 123 veces Nacional en la gloria Celeste.



Porque #NacionalEsUruguay 🇺🇾🔵⚪🔴

🇺🇾 Camiseta celeste edición 2026 🇺🇾



Disponible en la Tienda Oficial.

📍 Gral. Urquiza 2943

🖥️… pic.twitter.com/3XMVHdAgyp — Nacional (@Nacional) August 27, 2026

El recuerdo de Nacional a Juan Izquierdo

Juan Izquierdo. Foto: Estefanía Leal.

La del 27 de agosto no es una fecha más para el deporte uruguayo porque un día como hoy pero de 2024 falleció Juan Izquierdo en San Pablo, luego de haber pasado varios días internado tras sufrir un episodio cardíaco en pleno partido entre Nacional y el club paulista por Copa Libertadores.

La noticia causó profundo dolor en todo el fútbol uruguayo al tratarse de un jugador muy querido por todos los clubes a los que defendió durante una carrera a la que aún le quedaba mucho camino por recorrer.

Surgido en Cerro, Izquierdo pasó por Peñarol, Wanderers en dos oportunidades, San Luis de México, Liverpool y Nacional, equipo por el que también tuvo dos pasajes. Con estos últimos dos clubes, el futbolista se consagró como campeón del Uruguayo: en 2022 con los albos y en 2023 con los negriazules.

Y precisamente defendiendo al club Tricolor fue que sufrió un episodio cardíaco en medio de aquel partido frente a São Paulo que le terminó costando la vida ese recordado 27 de agosto de 2024, cuando apenas tenía 27 años.

Y a dos años de su partida, Nacional recordó al zaguero con un emotivo mensaje que acompañó con un video que publicó en sus diferentes redes sociales con miles de respuestas de hinchas tricolores y del fútbol recordando al jugador.

Hoy te recordamos con esa alegría y esa sonrisa que tanto te caracterizaban 🤍



A dos años de tu partida, tu recuerdo sigue presente en el corazón de cada uno de nosotros.



Por siempre, Juan ♾️ pic.twitter.com/cDStEofIMQ — Nacional (@Nacional) August 27, 2026

“Hoy te recordamos con esa alegría y esa sonrisa que tanto te caracterizaban A dos años de tu partida, tu recuerdo sigue presente en el corazón de cada uno de nosotros. Por siempre, Juan”, publicó el club albo.

Por otra parte, Diego Polenta, quien tenía una estrecha relación de amistad que luego pasó a ser familiar porque siguió en permanente contacto con los seres queridos más cercanos de Juan Izquierdo, también se expresó en las redes sociales.

Te extrañamos todos los días mi negro ❤️ https://t.co/XJIllUPM8Z — Diego Polenta (@diegopolenta92) August 27, 2026

“Te extrañamos todos los días mi negro”, escribió el excapitán del equipo Tricolor que citó la publicación de “X” (Twitter) del club para recordar a su querido amigo.