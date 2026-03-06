Montevideo Wanderers y Deportivo Maldonado en un duelo clave por el descenso: hora y dónde ver

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abre en la noche del viernes, con un partido directo por el descenso. Montevideo Wanderers, necesitado en la lucha por el descenso, recibe en el Parque Alfredo Víctor Viera a Deportivo Maldonado, que si bien es uno de los líderes del primer torneo corto del año, necesita seguir sumando para engrosar su promedio y olvidarse rápido de la zona roja de la tabla. A su vez, el fernandino defenderá su condición de líder, ante un Bohemio que de ganar, dormirá como el único puntero.

El equipo dirigido por Mathías Corujo viene de recuperarse de un duro revés ante Montevideo City Torque —que lo goleó 4-0— ganándole un punto directo a Central Español de visitante, terminando de esta manera con el último invicto del campeonato. De local registra una muy mala racha, con apenas tres triunfos en sus últimas 26 presentaciones, y no gana en el Viera desde el 25 de mayo de 2025, cuando venció a River Plate por 1-0.

Por su parte, Deportivo Maldonado viene de superar a Juventud en el Campus Domingo Burgueño Miguel, por 2-1. Hasta el momento, su única caída fue de visita a Peñarol, quien ostenta junto al fernandino y Central Español, el liderazgo.

Hora y dónde ver Wanderers vs. Deportivo Maldonado

El partido se jugará a las 20:00 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera. El encuentro será transmitido a través de DSports Premium, canal que se encuentra en la grilla de DirecTV y la red de cableoperadores. Además irá por streaming a través de VTV Fútbol, por Antel TV, y a través de Disney+.

La lucha por el descenso

Si bien hoy Deportivo Maldonado es uno de los líderes en la fatídica, con un promedio de 2,250, al ser uno de los equipos que viene de Segunda División y dividir por un solo torneo, no puede relajarse en la pelea por quedarse. Una racha adversa, puede poner a los de Gabriel Di Noia cerca de la zona roja, en la que hoy se encuentra Wanderers.

El Bohemio es el último entre los equipos que dividen por dos torneos, dos puntos por detrás de Progreso, y a 10 de Cerro el rival al que debe alcanzar al día de hoy. Para evitar tener que reducir una ventaja tan grande, es clave para el equipo de Mathías Corujo que se caiga uno de los recién ascendidos, por lo que cada cruce ante ellos es decisivo para el equipo de El Prado.