Central Español 0-1 Wanderers: el Bohemio le quitó el invicto al palermitano y sumó puntos de oro

Wanderers derrotó 1-0 a Central Español por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el Parque Palermo y la visita se impuso con un gol de penal de Rodrigo Rivero. Con este resultado, los dirigidos por Mathías Corujo lograron reponerse de la goleada sufrida ante Montevideo City Torque y alcanzaron las siete unidades en el certamen.

Por su parte, el palermitano dejó puntos por primera vez luego de tres victorias al hilo ante Juventud, Peñarol y Progreso.

Primer tiempo

Una disputa en pleno partido entre Central Español y Wanderers. Foto: mwfc_oficial en Instagram.

El Bohemio tomó el protagonismo del partido desde el arranque con un circuito bien marcado por la banda derecha a partir de las proyecciones de Nahuel Furtado y su sociedad con Jonas Luna. De hecho, el lateral generó peligro con un remate cruzado que estuvo cerca de convertirse en el primero.

El que también generó una advertencia fue Darlin Mencia, quien después de una gran jugada colectiva recibió al borde del área grande y le pegó con potencia, aunque le faltó dirección.

El arquero Rodolfo Alves fue clave cuando corrían 12 minutos al taparle el remate a Nicolás Queiroz y a esa altura la visita ya mostraba toda su superioridad a nivel de juego.

Sin embargo, el equipo de Pablo de Ambrosio comenzó a crecer a partir de la iniciativa ofensiva de Raúl Tarragona, quien pivoteó varias pelotas que generaron peligro en el área del Bohemio. En una de ellas la cedió atrás de cabeza para que Logan Ponce probara al arco de volea sin éxito.

En otra ocasión le cedió un pase filtrado a Luciano Fernández, quien remató fuerte al primer palo y se topó con Agustín Buffa.

Segundo tiempo

Nicolás Freitas controla la pelota ante la marca de Guillermo Gandolfo en el Wanderers vs. Central Español. Foto: mwfc_oficial en Instagram.

Central Español comenzó de otra forma el complemento y ya en los primeros minutos estuvo muy cerca de lograr la ventaja: Tarragona le envió un pase fltrado a Marcos Montiel, quien no pudo vencer al arquero Agustín Buffa en el mano a mano.

Cuando promediaba la segunda mitad, Jonas Luna recibió dentro del área del palermitano y remató con potencia, pero en el camino la pelota rebotó en la mano de Logan Ponce, quien justo intentaba bajarla.

El VAR observó la jugada en detalle y le sugirió a Augusto Olmos que vaya a analizarla.

Después de la revisión, el juez pitó penal. Y Rodrigo Rivero lo cambió por gol con un remate a colocar al palo derecho de Rodolfo Alves.

Central Español 0-1 Wanderers

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández (85′ D. Vera), Logan Ponce, Alejandro Villoldo, Césas Nunes; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel (80′ F. Milán), Franco Muñoz (69′ L. Pino); Rodrigo Muniz (69′ M. Alonso), Facundo Sosa (69′ N. Campos), Raúl Tarragona. DT: Pablo de Ambrosio.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencia (69′ L. Bajú); Nicolás Queiroz, Gonzalo Freitas, José Alberti (85′ A. García); Rodrigo Rivero (78′ L. Zazpe), Mateo Levato (69′ J. Zeballos), Jonas Luna (85′ S. Benítez). DT: Mathías Corujo.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández.

