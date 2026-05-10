Montevideo City Torque vs. Progreso en vivo: terminan su Apertura en el Charrúa con puntos importantes en juego
El equipo de Marcelo Méndez viene de obtener un importante triunfo a nivel internacional: le ganó 1-0 a Palestino de Chile por Sudamericana; el Gaucho del Pantanoso está comprometido en el Descenso.
Desde las 16:00 horas de este domingo juegan Montevideo City Torque y Progreso en el Estadio Charrúa, partido que corresponde a la 15ª y última fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro se puede ver en vivo por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores.
El equipo de Marcelo Méndez viene de obtener un importante triunfo a nivel internacional: le ganó 1-0 a Palestino de Chile en el Estadio Centenario para quedar primero en el grupo F con nueve puntos, sobre Gremio de Porto Alegre y Deportivo Riestra de Argentina.
Pero a nivel nacional viene de un empate frente al campeón, Racing, 1-1 en el Parque Roberto. Los Ciudadanos están a mitad de tabla con 20 puntos, 11 menos que el líder, pero con un partido menos.
Del otro lado aparece el Gaucho del Pantanoso, que conduce técnicamente Tabaré Silva. Viene de dos derrotas consecutivas frente a Defensor Sporting y Cerro Largo, y ocupa la última posición en la Tabla del Descenso. Está obligado a sumar cuanto antes si quiere salvar la categoría.
Montevideo City Torque - Progreso
Día: domingo 10 de mayo
Hora: 16:00
Estadio: Charrúa
Televisa: DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores
Árbitros: Eduardo Varela; Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera; Daniel Rodríguez.
VAR: Diego Dunajec, Marcelo Alonso.
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