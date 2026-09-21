Montevideo City Torque en semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana: día, hora, partido de ida y vuelta

La inolvidable campaña de Montevideo City Torque a nivel continental continúa en octubre, cuando empiecen las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana que ya tiene fecha y hora confirmadas. El equipo uruguayo va a enfrentar al Atlético Mineiro de Brasil, mientras que del otro lado se van a cruzar Boca Juniors y Vasco da Gama.

Los Ciudadanos vienen de una remontada heroica en cuartos de final sobre Cienciano: habían perdido 2-0 en la altura de Cusco (Perú), pero en el Centenario dieron vuelta la llave con un 3-0 en la hora que los metió entre los cuatro mejores del torneo continental.

El camino de Montevideo City Torque en la Sudamericana arrancó el 3 de marzo, cuando eliminó a Defensor Sporting en el cruce nacional por la fase preliminar, gracias a lo que cayó en el grupo F.

Compartió zona con Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile, y contra todo pronóstico clasificó primero con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una sola derrota. Le ganó a Le ganó a Gremio en Montevideo y empató en Brasil, perdió con Riestra en Argentina pero lo goleó en Montevideo, y se impuso las dos veces que chocó contra Palestino. Terminó con un saldo de 11 goles a favor y cinco en contra.

Se salteó la fase de playoffs contra los terceros de Libertadores, y en octavos de final se encontró con Tigre de Argentina, que venía de eliminar a Nacional. Le ganó 1-0 en casa y 2-1 afuera, para clasificar cómodamente por un global de 3-1. En cuartos pasó lo mencionado al principio: remontada agónica a Cienciano.

Por otro lado, Atlético Mineiro también fue primero de su grupo B, que compartió justamente con Cienciano, Juventud de Las Piedras y Academia Puerto Cabello. Luego eliminó a dos brasileños en su camino a semis: 3-2 a Bragantino en octavos y por penales al Santos de Neymar, luego de un global igualado 4-4.

Leonel Roldán de Juventud ante Bernard de Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Copa Sudamericana: semifinales de ida

Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Día: 13 de octubre

Hora: 21:30

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Día: 14 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Arena do Galo

Copa Sudamericana: semifinales de vuelta

Vasco da Gama vs. Boca Juniors

Día: 20 de octubre

Hora: 21:30

Estadio: a confirmar.

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

Día: 21 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Centenario