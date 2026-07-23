MLS: Griezmann debutó con gol y lo asistió un uruguayo que juega en selecciones juveniles de Estados Unidos

Orlando City vivió una jornada especial debido al debut del francés Antoine Griezmann. No solo eso, sino que lo redondeo con una goleada 4-0 al San Jose Earthquakes por la Major League Soccer (MLS) con tanto del exjugador del Atlético de Madrid tras asistencia de Justin Ellis, futbolista uruguayo.

Frente al Earthquakes, una de las mayores revelaciones de la temporada, Orlando se adelantó con goles del esloveno David Brekalo y el colombiano Iván Angulo en los minutos siete y 29.

El turno de Griezman llegó en el 48'. Tras una mala salida en el fondo de la defensa locataria, apareció Ellis para pellizcar la pelota y asistir al campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018 para estirara la ventaja en el marcador.

Ellis, de 19 años, nació en Wellington, Florida, Estados Unidos, pero es uruguayo porque sus padres nacieron en nuestro país. Asimismo, el joven delantero viene realizando toda su carrera en el fútbol norteamericano e incluso integró las selecciones Sub 18 y Sub 19 de Estados Unidos.

En la actual temporada con Orlando City, Ellis lleva disputados un total de 12 encuentros (nueve por la MLS y tres por la US Open Cup) donde convirtió dos goles, dio cuatro asistencias y recibió una amarilla.

Ellis integró la dupla ofensiva titular del Orlando City frente al Earthquakes con el exjugador del Barcelona. Sin embargo, el futbolista uruguayo debió dejar el campo de juego en el minuto 84 por una lesión.

Justin Ellis nació en Wellington, Florida, con padres uruguayos defendiendo a la selección juvenil de Estados Unidos. Foto: @justin.ellis9

Antes de darse la salida del joven atacante, el paraguayo Braian Ojeda cerró la goleada de Orlando en el minuto 73, que se colocó a dos puntos de la zona de acceso a las eliminatorias en la Conferencia Este.

Qué dice la ley ante estas situaciones

La ley uruguaya establece lo siguiente en casos como los de Justin Ellis, que posee padres uruguayos y nació en otro país. "Cuando una persona ha nacido en el exterior y es hijo/a de padre o madre nacido en Uruguay, es entonces nacional uruguayo. La nacionalidad uruguaya es irrenunciable y por lo tanto, es posible para una persona tener la nacionalidad uruguaya en conjunto con la nacionalidad de otro país, sin perder jamás la uruguaya".

Luego agrega que "el primer paso, para poder obtener los documentos uruguayos, es inscribir la partida de nacimiento de la persona en Uruguay". "Para esto no existe límite de edad, y pueden hacerlo tanto la persona interesada como una tercera persona", detalla.