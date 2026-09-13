Mirá el golazo de tiro libre en el clásico Peñarol-Nacional Sub-14 y resultados de todas las categorías

La fecha de clásicos en las divisiones formativas comenzó el viernes con un empate sin goles de la Sub-19 (Cuarta División), y continuó ayer con otros cuatro partidos entre los juveniles de Peñarol y Nacional.

En la mañana jugaron la Sub-17 y Sub-16 en el Parque Maracaná, mientras que por la tarde el fútbol se trasladó hacia el Parque Capurro, donde jugaron las divisionales Sub-15 y Sub-14.

El clásico de Sub-17 terminó con victoria tricolor por 2-1. Los goles de los tricolores los convirtieon Alexis Aguilera y Brandon Piroto, mientras que el gol de los aurinegros lo hizo Carlos Esnal.

Más tarde, Peñarol tuvo su revancha y se quedó con la victoria de clásico en Sub-16. El resultado fue 1-0 a favor del Carbonero y el gol del triunfo lo convirtió Juan Ignacio Damián.

En la divisional Sub-15 también fue triunfo para los de amarillo y negro: 1-0 con gol de Mateo Suárez.

La joyita de la jornada clásica quedó para lo último, en la divisional más chica de todas. Los tricolores se adelantaron por un gol de Mauro Núñez. Pero los gurises aurinegros no bajaron los brazos y tuvieron su recompensa. Primero encontraron el empate gracias a un gol de Luciano Olivera.

Cuando ya quedaba poco tiempo para el final, el árbitro cobró una infracción bastante lejos del área, a más de 30 metros del arco. Se paró para patear Juan Manuel Vico, con la número ‘5’ en la espalda y la cinta de capitán en el brazo izquierdo. Se llenó el empeine de su pie zurdo y remató fuerte, la pelota tomó efecto y se metió en el ángulo. Golazo y victoria de Peñarol 2-1.

Peñarol perdía 1️⃣-0️⃣ el clásico sub-14 y lo dio vuelta con gol de Luciano Olivera y este golaso de tiro libre del capitán Juan Manuel Vico para poner el marcador final 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/lhVEvNvSs9 — 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐝𝐞𝐚 (@Bruunno1891) September 12, 2026

Entre los cinco clásicos, Peñarol ganó tres, Nacional uno y hubo un empate.

