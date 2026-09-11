Clásicos de formativas: Nacional y Peñarol empataron 0-0 en Sub 19 y de sábado a lunes juegan las demás categorías

Nacional empató sin goles ante Peñarol este viernes en el Estadio Maracaná por el clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura en la categoría Sub 19, en un encuentro que comenzaba a las 9:00 pero se retrasó unos minutos por complicaciones con la electricidad de la televisación.

Si bien Francisco Fernández estuvo cerca de anotar por el Mirasol, ninguno de los dos equipos abrió el marcador y se repartieron los puntos.

Con este resultado, los juveniles a cargo de Lucas Alesandria continúan primeros en la Tabla Anual tras ganar el Torneo Apertura.

El tricolor contó con uno de los jugadores del primer equipo, ya que Luciano González, que ya acumula 10 partidos en Primera, fue titular en el Bolso dirigido por Diego Sánchez.

Alineaciones

Once inicial de Nacional: Kevin López; Francisco Denis, Agustín Meny, Nahuel Pérez, Federico Rocca; Mauro Martínez, Joaquin Lauz, Luciano González; Juan Pinto, Santiago Ricca, Luciano Montaos.

Once inicial Peñarol: Paulo Da Costa; Facundo Benítez, Michael Flores, Ignacio Martínez, Thiago Luthar; Felipe Balbuena, Thiago Garrasino, Thiago Piriz; Facundo Pettinari, Francisco Fernández, Tomás Gemelli.

Cuándo se juegan los clásicos de formativas

Este sábado se llevarán a cabo otros tres cruces por la misma fecha en las categoría Sub 17, desde las 9:00, y Sub 16, a las 11:15, ambos en el Maracaná, mientras que la Sub 15 (13:30) y Sub 14 (15:30) jugarán ese mismo día en el Parque Capurro.

El cierre de los clásicos de formativas será el próximo lunes, cuando Peñarol enfrente a Nacional en el clásico de Tercera División desde las 13:00 en el Complejo Rentistas. Será televisado por DSports y AUFTV.