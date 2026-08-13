Messi volvió tras la muerte de su padre pero Inter Miami fue eliminado de una Leagues Cup sin minutos de Suárez

Lionel Messi volvió a jugar en una noche especial, apenas unos días después de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán argentino comenzó en el banco, ingresó para disputar el segundo tiempo y buscó cambiar el rumbo de un partido decisivo, pero Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup.

Maxi Falcón y Lionel Messi en Inter Miami CF vs Leon en Leagues Cup. Foto: AFP

Inter Miami se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con Daniel Pinter, de 19 años, después de una jugada que comenzó con un pase de Rodrigo De Paul, nuevamente capitán, para Ian Fray. Messi entró en el entretiempo y fue ovacionado por el público: en su primera intervención probó desde larga distancia, aunque el arquero controló su remate.

León empató a los 50 minutos por medio de Daniel Arcila, pero Inter Miami respondió cuatro minutos después: tras un córner ejecutado por Messi y un rechazo del arquero, Fray volvió a enviar la pelota al área y Yannick Bright convirtió el 2-1. La ventaja duró poco: a los 60, Juan Domínguez estableció el 2-2.

Messi intentó hacerse cargo de los ataques cuando Inter Miami comenzó a perder el control del encuentro, pero no encontró el gol ni pudo evitar la remontada. A los 85 minutos, Arcila convirtió otra vez; la acción fue anulada inicialmente por offside, aunque el VAR corrigió la decisión y convalidó el 3-2 definitivo.

Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.



RESPETO Y CARIÑO 💚@TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf — Club León (@clubleonfc) August 13, 2026

Así terminó el regreso más difícil del argentino: otra vez dentro de una cancha, tras el momento difícil personal y luego del Mundial, pero con la eliminación de Inter Miami.

Al final, los rivales fueron a pedirle camiseta, short y fotos al número 10, al que varios abrazaron durante el duelo en Miami. El mismo club mexicano le dedicó un posteo al finalizar el partido. León quedó clasificado, por el momento primero de la zona MX.

Sin Suárez

Luis Suárez se señala la bandera de Uruguay en su camiseta de Inter Miami. Foto: AFP.

El DT Guillermo Hoyos no pudo contar con Luis Suárez en todo el torneo, debido a la sanción de seis partidos que la organización le impuso por escupir a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras caer en la final del año pasado.

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup en un encuentro que se jugó con una temperatura muy elevada pero que explotó al término del mismo cuando los jugadores empezaron una trifulca en el medio del campo de juego.

Mientras la transmisión mostraba los festejos de jugadores de Seattle Sounders, rápidamente se observa cómo inician los empujones, agarrones, insultos y hasta golpes donde participaron futbolistas y allegados de ambos equipos.

Fue en esos momentos de tensión que Luis Suárez quedó en evidencia ante las cámaras cuando en plena discusión con un asistente técnico de Seattle Sounders, lo escupió mientras Óscar Ustari intentaba separarlo.

En base a La Nación / GDA.