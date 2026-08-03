Luis Suárez no para de hacer goles y fue elegido en el equipo ideal de la fecha de la MLS por cuarta vez al hilo

Luis Suárez volvió a ser protagonista en la MLS. En la noche que volvió Lionel Messi al equipo, el Pistolero se robó los flashes, hizo un golazo y asistió para remontarle el partido a Columbus Crew, en un partido que pese a que las Garzas lo dieron vuelta, finalizó 2-2, El uruguayo al extender su racha goleadora fue nuevamente elegido en el 11 ideal de la fecha de la liga de Estados Unidos.

De menos a recontra más, así viene siendo la temporada del Charrúa, que en sus primeros 11 partidos había anotado apenas tres goles, pero cambió totalmente la racha en el partido previo al parate. En el goleado encuentro en el que Inter Miami derrotó 6-4 a Philadelphia Union.

Aquella noche donde el uruguayo marcó un hat-trick que fue un antes y un después para su producción en la red. Volvió del Mundial 2026 con mayor confianza, doblete ante Chicago Fire, el solitario gol en el triunfo ante Montreál y festejo más asistencia ante Columbus Crew cambiaron a las claras la tendencia del Pistolero, que no solo fue elegido por primera vez en el 11 ideal, sino que además apareció por cuatro ocasiones consecutivas.

Best of the bunch. 🫡



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Es la primera vez que Suárez marca en cuatro partidos consecutivos desde su llegada a la MLS, racha que no conseguía desde febrero de 2021, cuando en el Atlético Madrid hizo doblete en el triunfo 2-1 ante Eibar, uno en la victoria 3-1 sobre Valencia, doblete en el partido donde los Colchoneros le ganaron 4-2 al Cadiz, y un nuevo doblete en la igualdad 2-2 ante Celta de Vigo, totalizando la misma cifra que la presente, de siete goles en cuatro encuentros.

El Pistolero no podrá extender su racha goleadora, al estar suspendido en la Leagues Cup, pero cuando vuelva la MLS podrá ir por anotar en cinco partidos seguidos, algo que no hace desde 2018 con el Barcelona.