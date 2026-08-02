Intratable: Luis Suárez hizo un golazo y una asistencia en la noche que Lionel Messi volvió al equipo

Luis Suárez sigue rompiendo redes en la MLS. El delantero uruguayo llegó a su séptimo gol en los últimos cuatro partidos y estiró su racha goleadora, anotando en cada uno de los encuentros del equipo luego del parate por el Mundial 2026.

El Pistolero hizo el primer gol del Inter Miami frente a Columbus Crew, a quien le gana por 2-1. El Charrúa aprovechó una presión alta de Yannick Bright y con el olfato goleador que lo caracteriza definió por arriba de un arquero adelantado, a pocos metros del círculo central.

EL PISTOLERO ESTÁ IMPARABLE. 🤯🇺🇾 pic.twitter.com/oFt526QRIt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

Pero lejos de quedarse con eso y tras el empate del Columbus por un gol en contra de Casemiro, el uruguayo cerró el primer tiempo con una gran asistencia para Noah Allen, que con un potente cabezazo rompió la resistencia de Patrick Schulte.