Messi a corazón abierto tras el fallecimiento de su padre: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir"

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció el pasado sábado por la madrugada a sus 68 años en un hospital de Rosario. Luchó contra una enfermedad que incluso lo había tenido varios días internado en Argentina durante la disputa del Mundial 2026. Cuatro días después de su muerte —tras el funeral llevado a cabo de manera íntima y reservada el domingo en Rosario— la Pulga publicó una sentida carta en sus redes sociales con un extenso texto en que se despidió de una de las personas más importantes de su vida y confesó sus ganas de haberle podido llevar una nueva Copa del Mundo.

"No pude, las piernas no me daban más", dijo el capitán de Argentina. "¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?". A diferencia de otros torneos importantes, el padre de Lionel no viajó a Estados Unidos para el último Mundial del diez y a partir de allí surgieron versiones sobre su salud. Luego de la final perdida ante España, el capitán estuvo unos días en Rosario y luego se reincorporó al Inter Miami. Tras la muerte de su padre, Messi volvió a su ciudad natal para el velorio.

"Te amo pa", fueron las tres palabras de un posteo que dentro traía una extensa dedicatoria a su padre.

La carta a corazón abierto de Messi

Lionel y Jorge Messi.

Fuente: @jorge.sole/Instagram/ y La Nación.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido.

Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".

La carta de Messi a su padre Jorge.

Mensaje aparte

Tras la carta, agradeció el cariño y el respeto de la gente. "Quiero agradecer de todo corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad".

El mensaje de agradecimiento de Messi.

La influencia de Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi, capitán de la selección argentina

Jorge Messi fue una pieza clave para la carrera de Lionel Messi, que inició su camino en las juveniles de Newell's Old Boys y a temprana edad emigró a Barcelona. El club le prometió hacerse cargo de un tratamiento médico que el joven futbolista debía realizar e incluían inyecciones diarias durante su infancia para tratar el déficit de la hormona del crecimiento.

Lionel Messi junto con Jorge Messi, su padre. Foto: LLUIS GENE/AFP fotos.

Allí tuvo un rol determinante Jorge, quien lo acompañó desde sus primeros pasos en Europa a convertirse en una leyenda del Barcelona, de la selección argentina y del fútbol mundial.

El propio Lionel Messi habló en reiteradas ocasiones acerca del vínculo especial que tenía con Jorge. En una entrevista concedida a TyCSports durante 2019, recordó las épocas en las que su padre debía trabajar todo el día en la ferretería: "Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar prácticamente todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, él disfrutaba", inició.

Y agregó: "No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él".