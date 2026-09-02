"Me toca dar la cara": la carta de Kevin Martínez tras tomarse a golpes con hincha de Danubio que invadió la cancha

El presente de Danubio en este 2026 no es el mejor. Leonel Rocco es su cuarto entrenador en la temporada, está en zona de descenso directo y lleva una sola victoria en los últimos 15 partidos que disputó, precisamente ante Atenas de San Carlos en la primera fecha de la Copa AUF Uruguay, torneo en el que tuvo su segunda presentación en la noche del martes y que se saldó con una derrota que caló hondo.

El 2-0 ante Montevideo City Torque —que se concretó con dos goles a los 76' y 80'— generó el descontento de los hinchas presentes en el Estadio Charrúa, pero la situación escaló al punto de que tres de ellos saltaron desde las tribunas al campo de juego, en una acción reprobable que terminó en empujones a Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez y recriminaciones.

En ese momento, quien saltó en defensa de sus compañeros al no poder creer lo que ocurría fue el arquero Kevin Martínez. Con apenas 20 años —que lo llevaron a ser jugador de la última Sub 20— el surgido en el club de la Curva de Maroñas se enfrentó a quienes ingresaron y con uno de ellos se tomó a golpes de puño.

Tras lo ocurrido, fue separado por otros compañeros y en las últimas horas de este miércoles emitió una carta en la que expresó su sentir ante lo que sucedió en el escenario ubicado en el corazón del Parque Rivera.

"Hoy me toca dar la cara". Así comenzó Martínez la carta que publicó en sus redes sociales y agregó: "Después de lo sucedido ayer, quiero expresar públicamente mi repudio a cualquier forma de violencia y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad que me corresponde".

"Soy consciente de que, como jugador profesional y especialmente como alguien que se formó desde las divisiones juveniles y lleva toda su vida futbolística dentro de este club, tengo una responsabilidad que va mucho más allá de entrar a una cancha. Represento a Danubio, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a una hinchada que confía en nosotros. Por eso quiero pedir disculpas a todos", subrayó.

"No voy a esconderme detrás de excusas. Me hago responsable de mis actos y de las consecuencias que correspondan. Sé que vestir esta camiseta implica estar a la altura, no solamente en los buenos momentos, sino también cuando las cosas no salen como uno espera. La violencia no representa los valores con los que me formé en Danubio, ni los valores que quiero representar como profesional y como persona", sostuvo.

Antes de finalizar, manifestó: "Me toca aprender de este momento, trabajar para que no vuelva a suceder y demostrar con hechos, y no solamente con palabras, que puedo estar a la altura de la responsabilidad que significa defender esta camiseta. Gracias a quienes estuvieron, a quienes me apoyan y también a quienes hoy están decepcionados. Entiendo cada una de esas reacciones. Ahora toca trabajar, aprender y seguir".