"¡Me llamó Mono!": Inglaterra abandonó un partido del Mundial Sub 15 tras denunciar un insulto racista

Un partido del Mundial Sub-15 de la FIFA terminó de forma abrupta este lunes en Bakú, Azerbaiyán. Inglaterra decidió retirar a sus jugadores del campo frente a la República de Irlanda después de que uno de sus futbolistas denunciara haber recibido un insulto racista. El encuentro fue abandonado por el árbitro cuando los irlandeses ganaban 4-1 y faltaba menos de un minuto para el final.

El episodio se produjo después de un cruce entre jugadores de ambos equipos. Tras la discusión, un futbolista inglés se acercó al banco de suplentes para comunicar lo sucedido a su cuerpo técnico. El entrenador Matt Thorpe habló con el árbitro y luego indicó a sus dirigidos que dejaran el campo. Uno de sus asistentes expresó ante los oficiales: “Estamos denunciando racismo”, y agregó que el equipo no quería continuar jugando.

Según las imágenes difundidas y las informaciones de medios británicos, el jugador inglés habría denunciado que un rival lo llamó “mono”. Sin embargo, el episodio todavía no fue esclarecido oficialmente y la acusación deberá ser investigada. De acuerdo con The Irish Times, el futbolista irlandés señalado negó haber pronunciado el insulto denunciado y sostuvo que había utilizado otra palabra.

Todo ocurrió cuando se jugaba el último minuto del partido. El árbitro había pitado una falta a favor de Inglaterra y el número 7 del equipo inglés fue a buscar la pelota que había tomado uno de los futbolistas irlandeses, que terminó tirándola más lejos. En ese momento tienen una discusión e incluso el número 8 de Inglaterra, que iba a buscar la pelota, volvió sobre sus pasos cuando notó que la discusión entre su compañero y el rival se había vuelvo más seria.

Los dos jugadores del equipo inglés se dirigieron hacia el banco de suplentes y el número 7 le explicó al cuerpo técnico lo sucedido. "He called me 'monkey'" ("Me llamó mono"), exclamó el joven hacia su entrenador y en referencia a uno de los jugadores de Irlanda.

England walk off the pitch against Ireland the U15 World Cup after one of their players alleges he was called a monkey pic.twitter.com/61jceKXIBC — Robby Richmond (@Robbyrichmond) October 26, 2026

La FIFA confirmó que está reuniendo los informes oficiales para determinar las circunstancias de lo ocurrido. “El partido fue abandonado por el árbitro tras la negativa de Inglaterra a continuar”, indicó un portavoz del organismo, que anunció que el expediente será remitido a la Comisión Disciplinaria independiente para que tome una decisión. Por el momento, no se informó si el resultado se mantendrá ni si habrá sanciones.

El torneo que se disputa en Azerbaiyán es la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. La competencia reúne a 189 países y utiliza un formato de fútbol de ocho jugadores por equipo, con dos tiempos de 20 minutos. El caso vuelve a poner en primer plano la lucha contra el racismo en el fútbol, incluso en las categorías juveniles, y la respuesta que adoptan los equipos ante una denuncia de este tipo.

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