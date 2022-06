Mauricio Larriera: qué será de su futuro, el momento futbolístico de Peñarol y la partida de Álvarez Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera dio declaraciones tras la caída 2-1 de Peñarol ante Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Intermedio: "En el análisis hay que tener mucha templanza para pensarlo, en el primer tiempo recibir un gol en la hora es lo peor que nos puede pasar, estuvimos todo el tiempo desordenados con las líneas separadas, que contra este tipo de equipo que tiene tanta posesión de pelota hay que estar juntos y cortar línea de pase interior", inició en diálogo con VTV Plus.

Y añadió: "En el segundo tiempo tuvimos una reacción más a ganas que a fútbol, tuvimos varias chances, yo no adjudico mucho a la suerte, pero cuando uno esta medio cruzado cabecea y la saca de adentro, pero no le voy a reprochar nada a los futbolistas porque se dedican e intentan. Queda la amargura de perder contra un equipo con el que le hemos ganado siempre desde el año y medio en el que estoy, hemos perdido muy poco desde que estamos acá, pero los dos últimos en el Campeón del Siglo los perdemos a nivel local".

Al ser consultado acerca de los cambios tácticos que dispuso para este juego con una formación 4-4-2 afirmó: "Buscamos, esta vez sí es una búsqueda, sobre todo con los chicos, tratando en un contexto desfavorable para mandarnos a la cancha, es lo que hay, son oportunidades y a veces no las podemos elegir, intentamos volver a un sistema con jugadores en perfil cambiado, por momentos dio resultado y por otros no, mantenemos la tranquilidad, hoy por hoy no puedo arriesgarme a decir vamos a cambiar todo porque tampoco es la forma. Ha sido durísimo este semestre porque no hemos podido darle continuidad al equipo".

Respecto del murmullo que bajó desde la grada y al ser preguntado acerca de si tiene fuerzas para seguir, Larriera manifestó: "Yo no miro redes ni miro programas deportivos porque ya se lo que va a pasar y si por ahí me afecta no los miro, se puede escuchar murmullo, se transmite el nerviosismo y son cosas que las tenemos que gestionar como las gestiono; trato de recordar los momentos buenos porque yo trabajo con honestidad.

Cuando uno firma un contrato, hay diferentes formas de finalizarlos, acá en Peñarol tenemos un diálogo muy abierto, a mí no me ata nada el sillón de Peñarol, es bastante más profundo, esto no es renunciar, si uno lo hace se tira del barco, con los futbolistas hay una buena relación, los indicadores me dan para arriba, obviamente cuando perdés tan seguido salta el grito de la tribuna, pero yo prefiero posicionarme en otro lugar: por ejemplo, los elogios, cuando salgo a la calle la gente me muestra cariño, todavía tengo el recuerdo en el Campus de Maldonado cuando ganamos la Supercopa me cantaron y me dio hasta vergüenza, hoy puedo sentir dolor al perder estos partidos, es natural recibir insultos porque estamos dentro del fútbol , a una actor de teatro no le pasa".

En este sentido agregó: "Cuando nos sentemos a conversar y si vemos que las cosas no funcionan, un abrazo y hasta siempre".

Respecto de los posibles refuerzos que pueden llegar para el aurinegro de cara al Torneo Clausura, el entrenador prefirió no dar nombres propios: "No voy a dar ni nombres, posiciones ni cantidad, hoy tenemos que intentar seguir prendidos en la Tabla Anual con los recursos humanos que tenemos, sí, arregló Milesi pero no puede jugar. Para el Clausura se van a necesitar refuerzos, pero hoy tenemos lo que tenemos y hay que darle confianza a los muchachos, ahí sí una reconstrucción, ver que posiciones y características, igual les adelanto algo: es difícil que los extranjeros quieran venir a Uruguay, es una liga que no seduce a nadie, yo estoy en un gigante, pero es así, hay que analizaer un montón de variantes, parece fácil, pero no lo es, hay que analizar todo con la tranquilidad y mesura de siempre".

En último término, se refirió a la salida del equipo de Agustín Álvarez Martínez, que fue despedido por los hinchas en la antesala del partido ante Montevideo City Torque: "Por un lado siento la inmensa alegría de que pueda ir al exterior, tiene condiciones para hacer un gran camino en esto, eso me alegra mucho, me deja triste la partida de él a la hora del fútbol y del día a día porque es como un hijo, y se va un hijo, pero en definitiva me quedo muy contento, porque también ocurre que uno tiene la chance de irse, se frustra y es difícil reconstruir desde lo mental, es una actividad humana y se mueve mucho dinero, no me puedo poner en el lugar de él, trato de ser empático, se va de su casa, desde chiquito está acá, se va un futbolista muy importante desde que estoy acá y siento alegría por él y por su familia".