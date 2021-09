Mauricio Larriera felicitó a Ithurralde, se emocionó con Canobbio y confía en el plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol aprontó la vuelta ante Athletico Paranaense con una contundente goleada frente a Boston River. Mauricio Larriera, entrenador mirasol, se mostró satisfecho por lo que mostraron sus dirigidos, aunque tras el partido admitió: "Fue durísimo, sabíamos que lo iba a ser".

Tal vez el momento más complicado para el aurinegro fue aquel en el que se vio abajo en el marcador cuando Agustín Dávila puso el 1-0 parcial para el Sastre, pese a que el mirasol lo terminó ganando 5-2.

"Quiero felicitar a Boston River y al DT porque me hace acordar a mis inicios por la valentía para salir jugando y la parte estética sabiendo que es complicado", expresó.



Consultado ante la situación que le toca vivir a Agustín Canobbio, luego del resultado adverso en el control antidopaje, remarcó: "Hay cierta emoción en esta situación y como padre lo siento. Creo en el jugador, creo en el profesional y hay que demostrar hasta que las cosas estén sobre la mesa, sobre todo a nivel de redes sociales que podría ser complicado".



"Las redes cloacales son así y son seres humanos. Después salimos a llorar, no es el caso, por algunos jugadores con depresión. Hay que poner la pelota contra el piso, él es un divino gurí y voy estar a disposición", agregó.



En relación al tanto que marcó el atacante expresó: "Me deja contento que hizo el gol, sigue demostrando lo que es y esperemos que los resultados que se vienen por delante sean negativos".



Larriera tampoco escapó ante la consulta sobre la ausencia de Walter Gargano por lesión y confirmó: "Para el jueves llegan todos, es lo que estamos esperando. Estando todos y en nuestra mejor versión podemos hacer cosas muy interesantes".