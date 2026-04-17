Marcelo Tulbovitz campeón con Saprissa: alcanzó los 26 títulos y se volvió viral por una particular arenga

Deportivo Saprissa obtuvo su octavo Torneo de Copa al vencer en la final a Sporting en el duelo decisivo por 3-1 en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño en Liberia el pasado miércoles. Hubo festejo uruguayo y fue por parte del preparador físico, el profe Marcelo Tulbovitz, quien volvió a ganar en este club y llegó a su título número 26 en el mundo del fútbol profesional.

Los goles del morado fueron hechos por los panameños Fidel Escobar (44'), Tomás Rodríguez (90+4') y el cubano Luis Javier Paradela (50'), mientras que el descuento del Sporting fue obra de Josimar Méndez en el minuto 72.

Este campeonato no es uno más para la institución morada, que arrastraba una sequía de títulos de dos años. El regreso de "El Profe" a San Juan de Tibás en agosto de 2025, integrando el cuerpo técnico de Vladimir Quesada, fue el revulsivo necesario para devolverle al equipo la intensidad física y el carácter competitivo que históricamente lo caracteriza. Tulbovitz, quien ya era un ídolo por haber formado parte del histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005, confirmó una vez más por qué es considerado uno de los mejores en su área a nivel mundial.

Previo a la final por el Torneo de Copa, Tulbovitz protagonizó un video que se volvió viral en las redes y fue en el calentamiento precompetitivo. “Respiro, respiro”, plata o mierda”, “dale, dale, notable”, fueron algunos de los gritos del preparador físico de 64 años mientras sus futbolistas llevaban a cabo una serie de ejercicios con el fin de motivarlos aún más.

Con contrato vigente hasta mayo de 2026, el uruguayo ha vuelto a demostrar que el éxito no es casualidad, sino el resultado de una preparación de élite.

Un Palmarés Internacional Sin Fronteras

La carrera de Tulbovitz es un mapa del éxito en el continente. Con este nuevo trofeo en Costa Rica, el uruguayo consolida un currículum que abarca cuatro de las ligas más competitivas de América:

Uruguay: inició su senda triunfal en clubes como Progreso (1989), logrando hitos con Nacional (junto a Marcelo Gallardo y Martín Lasarte) y Defensor Sporting.

Chile: dejó su marca de profesionalismo y rigor físico ganando la Copa Chilena con la Universidad de Chile.

Argentina: su etapa más mediática y exitosa se dio en River Plate, siendo pieza clave del ciclo de Marcelo Gallardo. Allí conquistó la histórica Copa Libertadores 2018 en Madrid, además de títulos de liga y copas nacionales.

Costa Rica: además de su reciente éxito, su primer ciclo con el "Monstruo Morado" entre 2003 y 2006 incluyó múltiples torneos nacionales y el cetro de la Concacaf.