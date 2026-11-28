El fútbol uruguayo está de luto por la muerte de Kian Escobar, juvenil de la Cuarta División de River Plate. La noticia la dio a conocer la cuenta oficial del Darsenero este viernes: "Con profundo dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Kian Escobar, juvenil de la Cuarta División. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos en este duro momento", inició.

Y agregó: Que en paz descanses, Kian".

El velatorio será este sábado de 12:00 a 14:30 horas en Previsión (Barrios Amorín 1076).

Con profundo dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Kian Escobar, juvenil de 4ta división.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos en este duro momento.



❤️🤍 Que en paz descanses, Kian.



Velatorio mañana de 12:00 a 14:30 en Previsión (Barrios Amorín 1076) pic.twitter.com/ZN09bf6vtE — C. A. River Plate (@cariverplateuru) November 28, 2026

Las condolencias de parte de distintos actores del fútbol no tardaron en llegar. La cuenta oficial de las divisiones formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) manifestó: "Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Kian Escobar, futbolista de las divisiones formativas de River Plate. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento. QEPD".

Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Kian Escobar, futbolista de las divisiones formativas de River Plate.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento.



QEPD. pic.twitter.com/RMEcp2ujvM — Juveniles AUF (@JuvenilesAUF) November 28, 2026

Por su parte, la cuenta oficial de las formativas de Peñarol publicó: "Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Cuarta División de River Plate por el fallecimiento de Kian Escobar. QEPD".