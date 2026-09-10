Los pasos a seguir en Peñarol tras el duro fallo de la AUF y qué elementos podrían frenar la apelación

El mal comportamiento de un grupo de hinchas le volvió a costar caro a Peñarol y esta vez fue con quita de un punto incluida tras el fallo que en la pasada jornada dio a conocer la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La decisión de este organismo, además de sacarle un punto a la institución aurinegra, también incluye el cierre del Estadio Campeón del Siglo por cuatro partidos en los que el equipo deberá jugar en otro escenario sin presencia de sus hinchas y también una multa de 150 unidades reajustables que asciende a un monto de unos 7.000 dólares.

A pesar de los descargos presentados el lunes por los delegados de Peñarol ante la AUF y la confianza que había puertas para adentro en que la sanción solo fuera con cierre de cancha y multa, la decisión final cayó pesada en filas aurinegras por lo que ahora reina el malestar que muchos consejeros ya hicieron público.

“Es una locura lo que hicieron”, dijo un integrante del Consejo Directivo a Ovación, agregando: “Está bien que hubo incidentes, pero me parece que es una sanción muy exagerada para el club”.

Operativo de seguridad en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Por otra parte, Gonzalo Moratorio, quien supo ser delegado titular de Peñarol y actualmente se desempeña como consejero alterno, fue muy crítico en redes sociales y escribió en su cuenta de “X” (Twitter): “Un fallo desproporcionado, injusto y abusivo en un partido que no tuvo inconvenientes ni heridos graves y que no fueron dentro del recinto. El tribunal contaminado no respeta jurisprudencia anterior perjudicando una vez más a Peñarol. Una nueva mancha a esta AUF de Alonso y cía…”.

Otro de los que utilizó sus redes sociales para expresarse fue el secretario general Jorge Nirenberg, quien a través de estados de WhatsApp hizo varias publicaciones: “Tendencioso es poco. No les da vergüenza de lo impunes que son”. “Se lo vamos a ganar en la cancha”, redobló el dirigente para luego también publicar: “Lo volviste a demostrar. A vos te vieron llorando por los puntos en la AUF”, escribió en referencia a Nacional.

Mientras tanto, el presidente Ignacio Ruglio optó por el silencio y de momento no se ha expresado tras el fallo de la Comisión Disciplinaria.

Por otra parte y en pleno año electoral, uno de los candidatos a la presidencia como Pablo Schiavi, líder del Movimiento Libertadores, publicó un video en redes sociales en el que entre otras cosas, expresa que “es una sanción ejemplarizante y muy dura que nos tiene que hacer reflexionar y mucho a todos los hinchas y socios”. “Nos causa un dolor enorme y una profunda tristeza el cómo han dejado al club, pero nos llena en cuanto al convencimiento de que hay que cambiar y hay que terminar con esto”, agregó.

“Tenemos que asumir que tocamos fondo. Hay que hacerse cargo, mirar para adelante y expulsar a los violentos del club al costo que sea. Tenemos que trabajar todos juntos para lograr eso”, insistió Schiavi.

La Policía trabajando en el Estadio Campeón del Siglo tras el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Esa decisión de uno de los órganos de la AUF a la que pudo acceder Ovación habla en su resolución de varios puntos:

1) Determinar la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Club Atlético Peñarol.

2) Imponer a Peñarol una sanción de la pérdida de un punto, el que será descontado del torneo en disputa (artículo 5.9.1 A del Código Disciplinario)

3) Sancionar a Peñarol con la prohibición de jugar en el Estadio Campeón del Siglo cuando oficie como locatario los cuatro partidos siguientes a la promulgación del presente fallo (artículo 14.1 lit. h del Código Disciplinario).

4) Imponer a Peñarol una sanción consistente en la obligación de jugar como locatario a puertas cerradas por el término de cuatro partidos sin perjuicio de la salvedad que se dirá en el numeral 6 del presente fallo.

5) Sancionar a Peñarol con la imposición de una multa de 150 UR.

6) Se sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.2 in fine del Código Disciplinario, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrenten al sancionado durante el cumplimiento de la pena dispuesta.

En tal sentido, ya este fin de semana Peñarol comenzará a cumplir la sanción y para el partido frente a Albion de la sexta fecha del Torneo Clausura que se jugará el domingo 13 de setiembre a las 19:30 horas fijó el Estadio Centenario.

Operativo de seguridad en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

La apelación es una posibilidad en Peñarol, pero aún no está definida

En Peñarol quieren dejar pasar unas horas porque la calentura es grande, pero también entienden que no hay mucho para hacer salvo un recurso que el club puede utilizar como el de la apelación, con sus pro y sus contras.

Luego de recibir el fallo de la Comisión Disciplinaria, la delegación del club y los integrantes del Consejo Directivo se tomarán unas horas para analizar los pasos a seguir respecto a esta situación.

Desde el órgano de la AUF confirmaron a Ovación que apelar es una posibilidad para Peñarol y el club tiene tres días hábiles a partir de la notificación que recibió en la jornada del miércoles por la tarde.

“Vamos a ver qué decisión tomamos”, dijeron desde la institución aurinegra a Ovación ya que entienden que apelar puede servir pero solo se reduciría el cierre de cancha, no así la quita del punto en las tablas.

“Hay dos temas, uno que el Tribunal de Apelaciones tiene miembros que están identificados con Nacional y no nos interesa mucho, y otro que no es con efecto suspensivo porque el fallo empezó a correr y la apelación tarda al menos tres semanas que es casi lo mismo que la sanción”, sentenciaron.