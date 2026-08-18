Liverpool se movió rápido tras la salida de Kevin Amaro y llega un viejo conocido de Jorge Fossati

El fin de semana pasado Liverpool colocó la piedra fundamental para su nuevo estadio que será modelo en Uruguay y este martes el Genk de Bélgica, presentó a Kevin Amaro que llegó desde el negriazul y le dejará al club de Belvedere 3.400.000 dólares más variables. Detrás del éxito hay planificación y el Negro de la Cuchilla ya concretó una alta para sumar competencia tras la baja del lateral y extremo que emigró al fútbol europeo.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati viene dando claras señales de mejoría y es uno de los líderes del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. En el último partido goleó 4-0 a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini y en la próxima fecha recibirá en el Parque Viera a Cerro, el otro equipo que ganó en sus primeras dos presentaciones.

En el encuentro ante el Tuerto la figura fue Facundo Barceló, con dos goles y una asistencia, hubo grandes respuestas del arquero Mathías Bernatene y en el lateral derecho Facundo Perdomo dio claras muestras de que se puede contar con él, pero Liverpool decidió no dejar nada librado al azar y reforzó la posición tras la baja de Amaro.

Se sumará hasta el final de la temporada Rafael Haller, que estaba a préstamo en Boston River desde Nacional y ahora arribará al conjunto de Belvedere. El lateral de 26 años surgido de Danubio es un viejo conocido de Jorge Fossati que lo dirigió en La Franja en 2021 en la campaña que llevó al club de La Curva de Maroñas de vuelta a Primera tras una temporada en Segunda División.

Jorge Fossati en el partido entre Liverpool y Albion por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Haller disputó los 22 partidos de esa campaña, anotando un gol, y luego tuvo un gran rendimiento en Liga AUF Uruguaya, lo que le valió su traspaso a Nacional y una cesión a Athletico Paranaense antes de recalar en Cerro y Boston River. Fossati lo dirigió durante 36 encuentros.

El lateral derecho viene de una etapa en Boston River que comenzó a mediados de 2025 e incluyó participación en la Copa Sudamericana. En el Sastre, Haller alcanzó a jugar 18 partidos y en Liverpool competirá por el puesto con Facundo Perdomo.