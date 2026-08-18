"El tipo de jugador que los hinchas quieren ver": Kevin Amaro fue presentado en Genk y ya entrenó con el equipo

Kevin Amaro ya comenzó una nueva etapa de su carrera. El lateral uruguayo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Genk de Bélgica y ya se incorporó a los entrenamientos del equipo, dejando atrás Liverpool, club en el que se formó, debutó como profesional y se consolidó hasta llegar a ser considerado en la selección uruguaya.

El Genk oficializó la incorporación del futbolista a través de sus canales oficiales y le dio la bienvenida como nuevo integrante del plantel. Amaro, de 22 años, llega al fútbol belga después de varias temporadas en el Negro de la Cuchilla y de haber despertado el interés de diferentes clubes del exterior.

Su evolución en Liverpool fue rápida. Comenzó en las divisiones formativas de la institución y debutó profesionalmente en 2022. En 2023 fue parte del plantel que conquistó el Campeonato Uruguayo y posteriormente sumó las Supercopas Uruguayas de 2023 y 2024.

En el negriazul se transformó en una de las piezas más importantes del equipo. Durante el Apertura 2025, que terminó con el título para los negriazules, alternó entre el lateral derecho y la posición de extremo y fue uno de los futbolistas que más se destacó en el equipo. Su rendimiento terminó llevándolo a la selección. Marcelo Bielsa lo convocó por primera vez el 9 de setiembre de ese año, en el empate 0-0 ante Chile por las Eliminatorias.

Antes de concretarse su llegada al fútbol europeo, River Plate de Argentina había negociado por su ficha. En diciembre de 2025, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, había establecido públicamente una referencia de US$ 10 millones por el 70% de los derechos económicos del futbolista. Finalmente, su destino estuvo en Bélgica.

Our new no. 20 is ready for battle ⚔️ pic.twitter.com/IAXLwYXcFh — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 18, 2026

Amaro: fue presentado y ya entrenó con el Genk de Bélgica

El equipo europeo aseguró 3.400.000 dólares para Liverpool y otros 550.000 en variables por la ficha del futbolista y el negriazul mantiene un 20% de plusvalía.

Kevin Amaro, lateral derecho, pero que puede jugar tanto como carrilero, volante o extremo por derecha, ya llegó al Genk, fue presentado y se puso a las órdenes del entrenador en el primer entrenamiento.

Dimitri de Condé, director deportivo del equipo belga, se refirió a la llegada del uruguayo. "Encaja perfecto en la identidad que queremos representar en Genk. Su determinación lo hace exactamente el tipo de jugador que los hinchas quieren ver y el hecho de que un entrenador de clase mundial como Marcelo Bielsa lo haya considerado para la selección en tres ocasiones, dice mucho de su potencial".

El Genk confía mucho en el futbolista uruguayo que firmó un contrato por cinco años, usará el dorsal número 20 y ya entrenó con el equipo.

Kevin Amaro durante un entrenamiento del Genk de Bélgica. Foto: KRC Genk

El nuevo Belvedere, también beneficiado

La transferencia de Amaro tiene además una particularidad para Liverpool. El club se encuentra en pleno proceso de construcción de su nuevo estadio, después de que se decidiera demoler el histórico Belvedere para levantar un escenario completamente renovado. José Luis Palma, su presidente, había explicado que las obras comenzarían después de la temporada 2025 y que la construcción del nuevo estadio demandaría aproximadamente 18 meses.

El presidente negriazul fue protagonista de la colocación de la piedra fundamental el pasado fin de semana y vinculó directamente el dinero obtenido por la venta de Amaro con uno de los proyectos más importantes de la institución: el techado del nuevo estadio. "Da de sobra", expresó en mandamás de Liverpool que llevó adelante la negociación con el Genk de Bélgica junto al abogado Adrián Leiza.

Qué momento para la familia Amaro: Mauricio ya fue anunciado en Atlanta United

Al tiempo que Kevin jugará en el Genk de Bélgica, este semestre también será especial para su hermano Mauricio, volante interior, que dejó Defensor Sporting, donde se formó, y ya fue anunciado en el Atlanta United de la MLS que dirige el argentino Tata Martino. La transferencia le dejará al equipo de Punta Carreras una cifra algo superior a los 3.000.000 de dólares.