La tradición de los uruguayos que se rompió en Atlético de Madrid tras 20 años y el jugador que podría reflotarla

Más de una vez se dijo que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone era “un equipo de carácter uruguayo”. “Vos te das cuenta cuando ves a un jugador en el campo, por su personalidad, de que es uruguayo”, afirmó en su momento el propio entrenador argentino que en las últimas horas dejó de contar con futbolistas celestes luego de la salida de José María Giménez a Deportivo La Coruña.

Si bien desde su arribo al Colchonero en 2011 fue habitual tener uruguayos en su plantel, la tradición celeste data de mucho tiempo antes y llegó a ser ininterrumpida por 20 años hasta la pasada jornada.

La inició Diego Forlán (198 partidos) en la temporada 2007/08 ya que la anterior había sido la última sin uruguayos, teniendo en cuenta que Marcelo “Pato” Sosa había sido el último teniendo minutos en la temporada 2004/05. Cachavacha tuvo un pasaje muy bueno en el que llegó a anotar 96 goles y conquistar la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa.

La siguió Leandro Cabrera (4) hasta que llegó Diego Godín (389) el que más jugó de toda esta camada, se convirtió en capitán y dejó una huella muy grande conquistando La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España a nivel local, pero también dos veces la UEFA Europa League y en otras dos ocasiones la Supercopa de Europa.

Llegó el turno de Cristian “Cebolla” Rodríguez (98) que dejó un grato recuerdo en el equipo Colchonero y luego el de José María Giménez (384) que quedó -hasta el momento porque volvería al club luego del préstamo- a solo cinco encuentros del Faraón por lo que podría llegar a alcanzarlo o hasta superarlo.

Luis Suárez (83), que sorprendió llegando al equipo de la capital española tras su salida de Barcelona, también supo dejar su huella en un club en el que también pasó Lucas Torreira (26) y hasta Juan Manuel Sanabria que se sacó las ganas de debutar en el plantel principal disputando un solo encuentro por Copa del Rey.

En estas dos décadas también supieron pasar Emiliano Velázquez, Sebastián Gallegos, Nicolás Schiappacasse y Santiago Mouriño, quienes de todas maneras no llegaron a estrenarse en el primer equipo, pero sí defendieron al Atlético Madrileño, filial

del Colchonero.

La esperanza hoy está puesta en Thiago Helguera

Si bien hasta ahora no cuenta para continuar la tradición por encontrarse fuera del plantel principal, Thiago Helguera podría llegar a él en el correr de esta temporada si así lo considera Diego Simeone. El volante surgido en Nacional se encuentra actualmente en Atlético Madrileño, al que llegó cedido desde Sporting Braga y en el que incluso ya debutó el pasado fin de semana ante Juventud Torremolinos en el inicio de la campaña 26/27 del equipo que se desempeña en la Tercera División.

El futbolista que ahora es dirigido por Fernando "Niño" Torres ya tuvo experiencia en el ascenso del fútbol español luego de defender al Mirandés durante 35 partidos que se suman a los dos que disputó con el plantel principal del equipo portugués que es dueño de su ficha tras comprarla a Nacional.