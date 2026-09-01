José María Giménez fue presentado como jugador de Deportivo La Coruña con Esperanza Pizarro como protagonista

José María Giménez tiene 31 años y hace 13 que juega en el Atlético de Madrid tras formarse en Danubio. Lleva casi la mitad de su vida defendido los colores del Colchonero pero hoy le toca despedirse. El zaguero y uno de los capitanes de la selección uruguaya jugará en el Deportivo La Coruña, recientemente ascendido a la Primera División española después de ocho años, tras la oficialización de este martes.

El nacido en Toledo saldrá a préstamo por un año tras 384 partidos, 14 goles y 13 asistencias en el equipo que dirige Diego "Cholo" Simeone, habiéndose coronado campeón en cinco oportunidades: dos ligas de España en 13/14 y 20/21, una Supercopa de España en 2014/15, la Supercopa de Europa 2018/19 y una Europa League en la temporada 2017/18.

Su presentación tuvo la particularidad de contar como protagonista a Esperanza Pizarro, actual delantera del equipo femenino de Deportivo La Coruña y con la que tuve un especial cruce hace unos meses cuando intercambiaron camisetas en un duelo entre el equipo gallego y el Atlético de Madrid.

𝑈𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 👕🤩 pic.twitter.com/xxyhTb5dHe — RC Deportivo (@RCDeportivo) September 1, 2026

El central formado en Danubio posee contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el rojiblanco por lo que para que el Deportivo pudiese ficharlo, según explicaron diversos medios españoles, el Atleti asumirá parte del sueldo de un jugador que, por su trayectoria, tiene un sueldo importante. Tras concretar el préstamo, la idea del club es extender su vínculo por un año más, hasta 2029.

José María Giménez celebra la clasificación de Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey. Foto: AFP.

De esta manera, Giménez pone pausa a su extenso vínculo y se va de Madrid, pese a haber perdido protagonismo en el último tiempo tras sufrir varias lesiones, siendo uno de los máximos referentes colchoneros. El Valencia y al Sevilla también consultaron por él, pero estaban lejos desde lo económico. Su salida permitirá al Atlético concretar la llegada de Nicolás Tagliafico.

El Depor está octavo en LaLiga con cinco unidades, resultado de un triunfo y dos empates en lo que se lleva disputado de la nueva temporada.

El equipo coruñés que dirige Antonio Hidalgo se ha armado de gran forma para su regreso a la elite y Josema tendrá compañeros como el delantero Pierre-Emerick Aubameyang, el atacante Adama Traoré y el lateral izquierdo Angeliño. Con la llegada de Giménez y Marc Casadó, salvo sorpresa de última hora, el Depor da por cerrado su plantel para esta temporada 2026-2027 de LaLiga.

Josema Giménez, que viene de no sumar minutos con la selección en el Mundial 2026, será el uruguayo número 21 en jugar en Deportivo La Coruña. Uno de los últimos fue su compañero de selección Federico Valverde, durante la temporada 2017-18. Luego llegaron Diego Rolan (2018-19) y Juan Ignacio González (2020-21). Gustavo Munúa, Jonathan Rodríguez, Martín Lasarte, Fabián Estoyanoff, Sebastián Taborda, Jonathan Urretaviscaya, Walter Pandiani y Sebastián Abreu son algunos de los que también se pusieron esta camiseta.