La suspensión de la Federación Portuguesa a Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de la selección

La Federación Portuguesa anunció este sábado haber abierto un "proceso disciplinario" contra Cristiano Ronaldo después de que abandonara la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre, tras un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus.

El expediente disciplinario tiene por finalidad determinar la eventual sanción que pudiera recibir el astro luso, que se encuentra en "suspensión preventiva", informó la Federación Portuguesa en un comunicado.

La Federación ha decidido dar "carácter urgente al procedimiento" que lleva a cabo su Comisión de Instrucción Disciplinaria, que será la encargada de dar su veredicto.

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el 30 de septiembre, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo.

En el encuentro previo contra Noruega, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora.

Disculpas de Cristiano

Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. Foto: @cristiano.

Cristiano se disculpó por su comportamiento el 6 de octubre con un comunicado en el que dejó la puerta abierta a volver a la selección y se mostró dispuesto a ser sancionado por su abrupta salida de la concentración portuguesa.

"Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración", escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años.

"Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados", añadió en su comunicado.

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", añadió CR7.

El astro luso justificó su defección porque el seleccionador Jorge Jesus "no cumplió su palabra".

Antes del partido contra Noruega, Ronaldo contó que Jesus le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no llegó a entrar al terreno de juego.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesus y acordó con él que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero esta comparecencia tampoco fue como él esperaba.

Consecuencias

A pesar de ello, admitió que su acción merece una sanción. "La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que la sanción no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante", dijo.

"Ya he pedido disculpas, pero sé que las actitudes tienen que tener consecuencias", cerró Cristiano. El seleccionador luso, por su parte, trató de dejar atrás la polémica el domingo pasado, nada más clasificar a Portugal para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero 'Cris' es quien va a decidir", dijo Jorge Jesus tras ganar 2-1 a Noruega.

Cristiano "es una referencia mundial", añadió el seleccionador luso.

Con información de AFP