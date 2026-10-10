Mirá el gol de Merentiel para el empate de Boca; Paredes salió lesionado a poco de las semis de Sudamericana

Boca Juniors, que puso un equipo con una mezcla de habituales titulares y suplentes por lo que no contó con el uruguayo Leandro Lozano, igualó 2-2 frente a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Zona A. Miguel Merentiel, que comenzó en el banco, fue clave al convertir el tanto de la igualdad definitiva.

El Xeneize perdía 2-1 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el técnico Rodolfo Arruabarrena metía mano en el elenco: salía el ecuatoriano Enner Valencia para que ingresara la Bestia en el minuto 55. Esto se debió en gran parte por una molestia que padeció el jugador que defendió la camiseta de la Tri en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Con tan solo un minuto en el campo de juego, el exjugador del Palmeiras anotó el empate visitante. Lautaro Blanco trepó por el sector izquierdo, ejecutó un estupendo centro ras del suelo y Merentiel, con un toque sutil, estableció el empate. Golazo del futbolista uruguayo.

Merentiel —que formó parte de la lista de reservados de Diego Forlán para la selección de Uruguay de cara a la gira por Asia y quedó afuera de la convocatoria— llegó a su gol número 13 en la temporada tras 40 partidos disputados.

Hubo un hecho que encendió las alarmas en Boca Juniors y fue la salida de su capitán, Leandro Paredes. El campeón en Qatar 2022 con la selección argentina ingresó al campo en el minuto 55 por Milton Delgado, mientras que en el 71 debió salir por una lesión para que entrara Santiago Ascacibar.

Esto preocupa y mucho para el equipo del exdirector técnico de Nacional, ya que el martes deberá jugar ante Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Será a partir de la hora 21:30 en la Bombonera en Buenos Aires.

El invicto de Boca

Leandro Lozano defendiendo la camiseta de Boca Juniors en La Bombonera. Foto: @leandrolozano.15.

Tras el 2-2 ante Instituto de Córdoba, Boca Juniors estiró su invicto a 18 partidos. La última derrota que padeció fue el pasado 26 de julio a manos de Deportivo Riestra por 3-0. En esa oportunidad, Arruabarrena había decidido poner un equipo totalmente alternativo porque se jugaba la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile.

Bajo ese punto, Boca sigue en carrera para poder ganar la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, la Tabla Anual del fútbol argentino y el Torneo Clausura. Es por esto que se le vienen días muy movidos al elenco que tiene a los uruguayos Merentiel y Lozano.